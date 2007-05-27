فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به پخش برنامه "دخترانه" از شبکه اول سیما، ادامه تصویربرداری تله فیلم "گزارش یک اعدام" ابراهیم شیبانی، گفتگو با محمدعلی کشاورز بازیگر مجموعه "سال های برف و بنفشه"، گپ روز با جواد رضویان و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما پرداخته است. صفحه تئاتر هم گپ کوتاهی دارد با مائده طهماسبی کارگردان نمایش "خانواده تت"، گفتگو با سیدجواد هاشمی کارگردان "پنجره فولاد"، نگاهی به نمایش "پلنگ خال هایش را پاک می کند" و حضور محبوبه بیات در بخش ویژه جشنواره تئاتر بانوان.

اعتراض حبیب الله صادقی به کاستی های بخش تجسمی، خداحافظی پل نیومن از بازیگری، همکاری آریا عظیمی نژاد در موسیقی فیلم خارجی "ژاندارک"، گزارش آئین "آوای دوست"، صدور دو پروانه نمایش، 120 تابلو جدید از خرمشهر در انتظار نمایش و گپ روز با حسن داها دبیر انجمن ویدئو رسانه اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "همشهری" در صفحه تئاتر نگاهی به نمایش "پلنگ خال هایش را پاک می کند" به کارگردانی علی نرگس نژاد را آورده و در صفحه سینما می پردازد به شصتمین دوره جشنواره کن در گفتگو با توماس سوتینل. همه چیز درباره مجموعه "عامل ناشناخته" در صفحه تلویزیون و نهایتاً معرفی برگزیدگان بخش جنبی جشنواره کن و اخبار کوتاهی از خسرو شکیبایی، مهتاب کرامتی و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

"جام جم" در صفحه رسانه تشکیل ستاد انتخابات در صدا و سیما، تولید تله فیلم "وقت اضافه" به کارگردانی مهرداد خوشبخت برای شبکه اول سیما، برگزاری پانزدهمین جشنواره تولیدات رادیو تلویزیونی، یادداشتی به بهانه ثبت نشدن تجربه های مربوط به مجموعه های تاریخی و چند خبر کوتاه آمده است. آماده شدن مجموعه مستند "زندگی جاری است ..."، مطلبی درباره مجموعه "جواهری در قصر"، یادداشتی بر فیلم "کوهستان سرد" و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما در صفحه بخوانید و ببینید مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر مطلبی مفصل دارد در باب ساختارمندی اثر نوشتاری و در صفحه پایانی حرف های مدیر کل هنرهای تجسمی و معاون هنری وزیر ارشاد، برنامه های وزارت ارشاد در سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)، فیلم جدید محمدعلی طالبی، تجلیل از برگزیدگان جشنواره قرآنی کودک و نوجوان، معرفی برگزیدگان جنبی جشنواره کن، آغاز نمایشگاه آثار مفهومی آتیلا پسیانی و حضور ایران در مسابقه تصویرگری براتیسلاو را منعکس کرده است.

"شرق" در صفحه فرهنگ مطلبی دارد به بهانه همزمانی گفتگوی اخیر کیارستمی در کن و موفقیت فیلم "تعطیلات مستر بین" در سینماهای اروپا و بخش دوم گفتگو با ایزابلا روسلینی. نگاهی به نمایش های "آگاممنونیزم" به کارگردانی محمد میرعلی اکبری و "خیال روی خطوط موازی" کار مشترک حمیدرضا آذرنگ و عباس اقسامی در صفحه تئاتر، گفتگو با وحید سالمی عکاس و مطلبی به بهانه نمایشگاه پیمان هوشمندزاده در صفحه تجسمی آمده است.

روزنامه "هم میهن" در صفحه هنر گشتی در نمایشگاه "جلوه های نگارگری در نقاشی معاصر ایران"، آمار فروش تئاتر شهر و مطلبی به قلم فرح اصولی هنرمند نگارگر را مورد توجه قرار داده و در صفحه سینما و تلویزیون می پردازد به گزارشی درباره همه معترضان به جشنواره کن در سال های اخیر، گزارش روز هشتم کن، دوران طلایی حضور فیلم های آمریکایی در جشنواره کن و مطلبی در باب مشاور اسکورسیزی شدن عباس کیارستمی.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر، غیبت ایران در دوسالانه ونیز، گفتگو با عبدالحسین مختاباد، جمع شدن چتر سینمای ایران در کن، گپی با علی اصغر درویش صفت و مطلبی درباره نویسندگان متوسط آمریکای لاتین در ایران را منعکس کرده است. "اعتماد" در صفحه پایانی به بازگشت مارکز به سرزمین پدری، اظهارات متناقض مسئولان هنری درباره غیبت ایران در ونیز، معرفی برندگان اصلی کن در مراسم امشب، حضور مدیر موزه لوور در تهران و راه اندازی نخستین باغ موزه هنر ایرانی را برجسته کرده است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگویی ترتیب داده با رضا عابدینی و معرفی کتاب "صد شعر از صد شاعر ژاپنی" و "تجربه های ماندگار در گزارش نویسی". ماراتن "جنگ ستارگان"، نمایش فیلمی درباره جاسوس روسی در کن، راهیابی دستان به معتبرترین جشنواره موسیقی ملل دنیا و راه اندازی نخستین باغ موزه هنر ایرانی از اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دریچه هنر معرفی برگزیدگان "هفته منتقدین بین المللی"، تجدید بیعت هنرمندان با آرمان های امام راحل (ره) و نگاهی به فیلم "قاعده بازی" احمدرضا معتمدی را منعکس کرده است. "جوان" در صفحه پایانی اعلام خطر مدیر کل هنرهای تجسمی، رونمایی از نمایشگاه عکس و اسناد امام (ره) در ساواک، هماوردی انتظامی و پرستویی در فیلم ابوالحسن داودی، نمایش برترین فیلم های تاریخ سینما در حوزه هنری و خداحافظی پل نیومن با دنیای بازیگری را آورده است.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنر می پردازد به حرف های مدیر کل هنرهای تجسمی، گزارشی از نمایشگاه "پرواز و پایداری"، چند خبر کوتاه و گزارش اکران سینماها در هفته پایانی اردیبهشت به نقل از مهر. "کارگزاران" در صفحه هنر دیدار با ابوالفضل جلیلی فیلمساز را آورده و علیرضا اسپهبد را به عنوان چهره و فصلنامه "گوهران" را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است.

روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر مطلبی دارد درباره مجموعه "جواهری در قصر"، سینمای معاصر ایتالیا به روایت تورناتوره و اخبار کوتاه داخلی و خارجی. "ابتکار" در صفحه پایانی گشایش نخستین باغ موزه هنر ایرانی، و خبرهای کوتاهی از سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی و فرهنگ و ادب را برجسته کرده و سرانجام "بانی فیلم" تیتر یک خود را به نقل قول مدیر عامل موسسه سینما شهر اختصاص داده است.