"جواد صادقی مجد" در گفتگو با خبرنگار مهرافزود : افزایش نرخ کرایه تاکسی ها به دلیل بالا رفتن قیمت بنزین به هیچ عنوان قانونی نیست .

وی خاطر نشان ساخت : درسراسر کشور، شماره های تماس واحدهای رسیدگی به تخلفات سازمان های تاکسیرانی اعلام شده و افراد می توانند با اعلام مشخصات تاکسیرانان متخلف جهت پیگیری این اعمال غیرقانونی اقدام کنند .

صادقی مجد، شکایات مردمی را در این باره بسیار مهم و تعیین کننده عنوان و تاکید کرد : مردم مهم ترین پایه های نظارتی سازمان های تاکسیرانی به شمار می روند بنابراین باید بدانند پیگیری آنان به طور جدی دنبال می شود .

مدیرعامل اتحادیه سازمان های تاکسیرانی کشوریادآورشد : شاکیان می توانند پس ازطرح شکایت به طور مستقیم با سازمان های تاکسیرانی در تماس باشند و از نتایج شکایات خود مطلع شوند ، همچنین مردم می توانند با اعلام شماره تماس خود از سازمان های تاکسیرانی بخواهند چگونگی برخورد با متخلفان را به آنان گزارش دهند.

وی تصریح کرد : تغییر قیمت بنزین در تعیین قیمت های سال 86 لحاظ شده است و چنانچه شوراهای شهرهای مختلف در این باره تصمیم گیری های جدید نداشته باشند این نرخ ها تغییری نخواهند داشت .

صادقی مجد ، شهر تهران را دارای بیشترین آمار شاکیان افزایش نرخ کرایه ها دانست .