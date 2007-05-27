گفته می شود...

* یکی از وزرای دولت هشتم در نامه ای به رئیس مجلس هفتم، نسبت به بررسی مجدد پرونده خرید تجهیزات از رده خارج برای یکی از بخش های مهم وزارتخانه مذکور در دیوان محاسبات، ابراز نگرانی کرده و خواستار فیصله دادن به موضوع شده است. نکته حائز اهمیت اینکه حسابرس وقت پرونده که آن را مختومه اعلام کرده بود، پس ازبازنشستگی به استخدام شرکتی درآمده که توسط وزیر مربوطه و معاونان او تاسیس شده است.

* درحالی که البرادعی تحت فشار آمریکا گزارشی دو پهلو از فعالیت های هسته ای کشورمان ارائه کرد و ابهام آفرینی او در آینده این فعالیت ها زمینه فشار بیشتر جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی را فراهم کرد، سازمان جاسوسی سیا در گزارشی طبقه بندی شده صریحا اعتراف کرده "هیچ گونه مدرکی ازاینکه ایران درحال گسترش یک برنامه در جهت کسب سلاح های هسته ای است، وجود ندارد".

* یکی از وزرا ، برادر بازنشسته خود را در حالی با مدرک تحصیلی دیپلم به عنوان مدیر کل بازرسی مهم ترین شرکت تابعه وزارتخانه متبوعش منصوب کرده که فرد مذکور به دلیل برخی موضوعات، وجهه قابل قبولی نزد افکار عمومی ندارد.

* یک شبکه تلویزیونی وابسته به ضد انقلاب، در جریان برنامه تحلیلی خود درباره وضعیت گروه های تجزیه طلب در ایران که هفته گذشته پخش شد ، به بیان مطالب موهن در خصوص جایگاه مسجد جمکران و یکی از مقدسات شیعیان پرداخت . جا دارد موضوع از طریق وزارتخانه های امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

* در طول ماه های گذشته، سایت های خبری صدا و سیما ازجمله شبکه العالم چندین مرتبه از سوی افراد ناشناس هک شده است. به نظر می رسد مسئولان این سازمان و کارشناسان فناوری IT، بیش از گذشته باید در جهت امنیت پایگاه های مجازی اطلاع رسانی خنثی کننده تبلیغات و فعالیت جریان رسانه ای غرب تلاش کنند.

* درجشنواره موسیقی پاپ امسال که قرار است با همکاری چند نهاد غیر دولتی و با حمایت وزارت ارشاد در تهران برگزار می شود، جایزه ویژه خانه فرهاد به برگزیدگان اعطا خواهد شد. درحال حاضر وزارت خانه مذکور در حال نظر سنجی و رایزنی با گروه ها و خوانندگان و نوازندگان مطرح پاپ و همچنین هموار ساختن مسایل اجرایی و سیاسی برگزاری این جشنواره است.

* توجه شبکه BBC به حوزه های علمیه و تردد بدون مانع خبرنگاران این بنگاه سخن پراکنی انگلیسی به مراکز آموزش علوم اسلامی و تهیه گزارشات تحریف شده و تصاویر سیاه از این مراکز که تلاش می کنند روحانیت را عامل گریز جامعه از خرد و حوزه ها را کانون عقل گریزی و ریاکاری و استبداد معرفی نمایند، شدت یافته که جا دارد مسئولان امر بیش از پیش موضوع را مورد توجه قرار دهند.

* همزمان با طرح موضوع گفتگوی ایران و آمریکا در خصوص عراق، یک نشریه آمریکایی با انجام یک نظر سنجی اعلام کرد نیمی از مردم این کشور معتقدند دولت بوش درباره دخالت ایران در امور داخلی عراق مبالغه کرده و 59 درصد از آنها نیز، بر این باورند که خروج از سرزمین قصه های هزار و یک شب، به تحقق اهداف ایران در منطقه [که بارها از سوی مسئولان جمهوری اسلامی گسترش صلح و ثبات و امنیت عنوان شده] کمک خواهد کرد.

* اخیرا کتابی تحت عنوان "ایران در آستانه عصر جدید" به قلم یک خبرنگار سوئدی و یک روزنامه نگار یهودی ایرانی الاصل مقیم آن کشورمنتشر گردیده که نویسندگان آن مدعی شدند به دلیل ظهورجنبش های کارگری وطبقه فرهنگیان ناراضی از حاکمیت، جنگ داخلی درایران آغاز شده است! این افراد با جمع آوری اطلاعات غیر مستند برخی رسانه ها از این طریق قصد ارائه چهره نا آرام از کشورمان دارند.

* یک مدیرعالی اجرایی کشور اعلام کرد فقط در یک استان حدود 5000 مهندس کشاورزی بیکار وجود دارد که این حجم نیروی تحصیلکرده بیکار درمنطقه ای که از قطب های کشاورزی ایران به حساب آمده و ازمنابع طبیعی و استعداد خوبی برخوردار است، هشداری برای مسئولان امر تلقی می شود.

* گروهی از پیروان یکی از ادیان الهی که به دلایل مختلف قانونی موفق به دریافت مجوز انجام فعالیت مذهبی در کشور نشده اند، برای تبلیغ این آئین در شهرهای بزرگ، محافل کوچک برپا کرده و برخی اوقات نیز برای ترویج ایده های خود، در میان اقشار مختلف اجتماعی ظاهر می شوند.

* اعضای انجمن اسلامی دو دانشگاه دردیدار اخیر خود با سران فراکسیوان اقلیت مجلس نتوانستند حمایت آنها را جلب کنند؛ دراین دیداریکی ازمسولان فراکسیون مذکور از دانشجویان خواست به جای تحرکات خارج از مقررات ، بیش ازپیش در چارچوب ضوابط انجمن اسلامی دانشگاه ها حرکت کنند. وزارت علوم نیز در واکنش به تحرکات اخیر افراد مذکوراعلام کرد در صورت تداوم این روند، حقایقی درباره عملکرد اعضای انجمن های مذکور افشا خواهد کرد .

* یک عضوجدید شورای شهردرمرکزیکی ازاستان های شمالی که فرزند یکی ازمسئولان استان است، به دلیل مسائل غیراخلاقی دستگیر وپس از چند ساعت با دخالت و حمایت تعدادی از مسئولان استان مذکور آزاد شد؛ نامبرده با تبدیل کردن مجازات خود به پرداخت جریمه نقدی توانست عضویت خود در شورا را تثبیت نماید.

* درپی درج مطالبی در رسانه ها مبنی بر اختلاف میان معاون فرهنگی وزارت ارشاد ویکی ازمدیران معاونت مذکورکه توسط وزیر مربوطه مسئولیت گرفته است ، دکتر (ش) به عنوان مسئول ممیزی کتاب انتخاب شد تا بدین ترتیب زمینه اختلاف بین مسئولان نامبرده پایان یابد.