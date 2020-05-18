به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، امروز در نشست با مسؤولان بسیج عشایری خراسان شمالی که به مناسبت ۲۹ اردیبهشت، سالروز تشکیل بسیج عشایری برگزار شد، یکی از عوامل برکت در زندگی مسلمانان را کشاورزی و دامداری عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از نظر سیاسی عشایر در حفظ مرزها و حفاظت از دستاوردهای انقلاب به خوبی نقش‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوبی با اشاره به اینکه بخشی از جهش تولید در زمینه دامداری و تغذیه مربوط به عشایر است، خطاب به عشایر، اظهار کرد: امسال به مقام معظم رهبری لبیک جانانه بگویید تا شاهد جهش تولید در بحث مواد پروتئینی باشیم.

امام جمعه بجنورد همچنین با تأکید بر اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات مربوط به کاهش قیمت دام زنده عشایر، گفت: مسئولان امر بدانند محصول عمر عشایر ما لبنیات و گوشت‌هایی است که به بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین اگر تقاضا و عرضه درست تنظیم نشود به عشایر ضربه می‌خورد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: باید بازار تنظیم شود تا محصول تلاش عشایر بر روی دست آنها نمانده و صدمه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود.

وی با اشاره به نوسانات بازار دام و گوشت، خاطرنشان کرد: باید مدیران و مسئولان برنامه‌ریزی در استان، امور این حوزه را به‌گونه‌ای تنظیم و مدیریت کنند که عشایر متضرر نشوند، به‌عنوان‌مثال اگر گوشت به اندازه کافی داریم نباید واردات گوشت صورت گیرد، ازجمله گوشت‌های یخ‌زده که تنها باید در شرایط اضطرار وارد کشور شود.

وی تصریح کرد: باید مسئولان تلاش کنند نیازمندی‌های عشایر را بشناسند و مشکلات و کاستی‌های آنها را برطرف کنند ازجمله اینکه در عرضه محصولات آن‌ها زمینه‌های خوبی فراهم کنند تا محصولات عشایر بر روی دست آن‌ها نمانده و ضرر نکنند.