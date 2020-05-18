فعالیت متروی مشهد از ۶ خردادماه با تایید ستاد مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای شهر مشهد در نود و دومین جلسه علنی شورای شهر با بازگشایی بقیه خطوط اتوبوس از ساعت ۶ صبح تا ۹ شب از ۳ خرداد موافقت کردند.

طبق این مصوبه، بازگشایی قطار شهری منوط به نظر ستاد کرونای استان و دانشگاه علوم پزشکی است، بنابراین اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با فعالیت مترو از تاریخ ۶ خرداد به استناد تصمیم شهردار موافقت کردند.

بر اساس این گزارش خلیل الله کاظمی، معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در این خصوص گفت: در راستای خدمات رسانی به شهروندان برای حضور در محل کار، شورای اسلامی شهر مشهد با فعال شدن خطوط قطار شهری در صورت تأیید ستاد مقابله با ویروس کرونا استان موافقت کرد.

وی افزود: بر این اساس پس از تأیید ستاد مقابله با کرونا استان، خطوط قطار شهری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی از ششم خرداد ماه فعال خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: همچنین با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد از ۶ خرداد ماه نیز تمامی خطوط ناوگان اتوبوسرانی نسبت به خدمات رسانی به شهروندان اقدام خواهند کرد. همچنین وی از اعضای شورای شهر خواست تغییر نرخ در دریافت خدمات مترو نیز به همان ۱۵ خرداد ماه موکول شود.

معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: اگر قرار باشد قطار شهری از ۶ خرداد فعال شود نمی‌توان دو قیمت لحاظ کرد بدین معنا که قیمت از ششم خرداد تا ۱۵ خرداد تغییر نکند بعد از آن اعمال شود.