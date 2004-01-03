اجراي محدوديتهاي فزاينده براي مسافران آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين تدابيرشامل تصوير برداري و ثبت علائم ويژه مسافران در زمان ورود به آمريكا است.

گفتني است آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم پس از حوادث يازده سپتامبر محدوديت هاي زيادي را براي ورود اتباع خارجي به عراق به اجرا گذاشت.

در همين حال وضعيت امنيتي در آمريكا از حالت زرد به حالت نارنجي تغيير كرده است .

سيستم جديد كنترل با نام " يو اس فيزيت" كه در 115 فرودگاه بين المللي آمريكا نصب خواهد شد، ضمن اعلام اطلاعات كاملي از مسافران، تصويركاملي را از اتباع خارجي در زمان ورود به آمريكا تهيه مي كند. گفتني است سالانه حدود 23 ميليون از اتباع كشورهاي خارجي وارد آمريكا مي شوند. به جز تصوير برداري از افراد و انگشت نگاري، از گذرنامه هاي ايشان نيز تصوير برداري خواهد شد تا ضمن تطبيق با معلومات بانك اطلاعاتي، ازنبود هر گونه ارتباطي ميان مسافران و اقدامات تروريستي و جنايي اطمينان حاصل شود.

بودجه اي به مبلغ 380 ميليون دلار براي سيستم " يو. اس. فيزيت" هزينه شده است.

اين در حالي است كه گروه هاي حقوق بشرآمريكا ازاين گونه اقدامات به شدت انتقاد كرده اند.

ميشل فاسلن سخنگوي يكي از گروه هاي دفاع از حقوق بشردر آمريكا در اين باره مي گويند: تين اقدامات نمي تواند مانع اقدامات تروريستي شود.

باري شتاينهارات مسئول گروه غير دولتي جمعيت دفاع از آزادي هاي شهروندي در اين زمينه گفت: اين وسايل به هدف ساختن جامعه اي كه هرفرد تحت تحت مراقبت قرار گيرد .

