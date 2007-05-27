مراکز اسقاط خودرو در سراسر کشور به 100 مرکز افزایش می یابد/ 7 مرکز اسقاطی به علت عملکرد نامناسب تعطیل شد

سید رضا فاطمی امین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع این مراکز در سراسر کشور متناسب است، افزود: در صورتی که 15 مرکز اسقاط خودرو به 77 مرکز موجود افزوده شود، دسترسی مردم به این مراکز آسانتر خواهد شد اما تعداد این مراکز حداکثر تا سقف 100 مرکز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه آئین نامه ای در خصوص شرایط و استانداردهای ایجاد مراکز اسقاط در کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای ایجاد این مراکز باید زمینی به مساحت بیش از یک هکتار، به صورت محصور شده، اختصاص یابد. همچنین باید سالن مخصوص برای دمونتاژ خودرو و نیز امکانات لازم برای پیشگیری از مشکلات در مورد مایعات خطرناک نظیر روغن، بنزین و آب باطری وجود داشته باشد.

فاطمی با اشاره به اینکه برخی از مراکز اسقاطی برای نگهداری خودروهای فرسوده دچار مشکلاتی هستند، گفت: طی 2 هفته اخیر 7 مرکز اسقاط به علت وجود مشکلاتی نظیر عملکرد نامناسب، عدم ارائه اطلاعات گزارش عملکرد و یا نامناسب بودن روش دمونتاژ، به صورت معلق و یا به عبارتی تعطیل شدند.

مجری طرح خروج خودروهای فرسوده با تاکید بر اینکه نظارت بر مراکز اسقاطی خودرو به صورت مستمر صورت می گیرد، گفت: با مراکز اسقاطی متخلف به سرعت برخورد می شود.