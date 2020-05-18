نیروهای دولت وفاق ملی لیبی بر پایگاه «الوطیه» مسلط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای دولت وفاق ملی اعلام کردند که دستاورد جدیدی را در شهر طرابلس محقق ساخته اند.
بر اساس این گزارش، نیروهای دولت وفاق ملی لیبی پس از سلسله درگیریهای نفسگیر در شهر طرابلس موفق به سیطره بر پایگاه نظامی «الوطیه» شدند.
طبق اعلام رسانههای عربی، نیروهای دولت وفاق ملی خسارتهای سنگینی را به شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر وارد کرده اند.
گفتنی است، چندی پیش نیز در حملات جنگندههای وابسته به دولت وفاق ملی لیبی به پایگاه الوطیه در طرابلس، ۷۰ نفر از شبه نظامیان تحت امر خلیفه حفتر کشته و زخمی شدند.
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