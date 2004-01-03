حج مجموعه نمادين توحيد، وحدت امت اسلامي، وحدت در عين كثرت، نفي تبختر و نژاد پرستي است

به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي خاتمي بااشاره به عظمت و حرمت كعبه در آيات قرآني و روايات به تبيين وجوه اين عظمت و اتفاق نظر همه مسلمانان در اين خصوص پرداخت.

وي ضمن تشريح جايگاه حج و كعبه در عرصه ادبيات ديني و عرفاني ايران و تاكيد بر اينكه نكته كه جستجوي و كنكاش براي دريافتن راز و رمز عظمت حج امري بايسته و ضروري است گفت: حج مجموعه نمادين توحيد، وحدت امت اسلامي، وحدت در عين كثرت، نفي تبختر، نژاد پرستي و برتري جويي و تعارف و تفاهم وحدت اسلامي است كه در كنار هم عظمت اين فريضه را نمايان مي سازد.

رييس جمهوري همچنين كاركردهاي سياسي وعبادي حج را يادآور شد و در تشريح جنبه سياسي حج، بيداري انسانها، در نظر داشتن منافع جهان اسلام در عين همبستگي و مد نظر داشتن استقلال و پيشرفت كشورهاي اسلامي را مهم دانست.

وي با بيان اين كه خداوند مومنين را عزيز داشته و حج نيز جايگاه بزرگي براي به دست آوردن عزت و مكانت مسلمان است، گفت: تعاملها و گفت و گوها و تبادل نظر مسلمانان در طول اين فريضه بايد موجب بيداري بيشتر آنان شود.

آقاي خاتي به برخي مشكلات مبتلا به جهان اسلام اشاره كردو گفت: در برهه كنوني از سويي ملتهاي مظلوم كه بيشتر از همه براي آزادگي تلاش مي كنند، بيشتر مورد فشار هستند و از سويي واپس گرايي و خشونت كه نتيجه بري ديدگاههاي نارواي منتسب به دين است، موجب شده به بهانه مبارزه باتروريسم به مسلمانان ستم شود، ضرورت شناخت منافع مسلمانان و جهان اسلام بيشتر احساس مي شود.

وي سپس ضمن طبيعي دانستن برخي اختلاف ديدگاههاي موجود در نزد فرق مختلف اسلامي ضرورت احترام به اين اختلافات و تكيه بر مشركات آنان از سوي حجاج را مهم قلمداد كرد و اهميت ايجاد زمينه براي برگزاري حجي مطلوب راخاطر نشان ساخت.

رييس جمهور ضمن تشكر از تلاشهاي آقاي رضايي رييس سابق سازمان حج و زيارت و با تاكيد بر اينكه ضروري است همه دست اندركاران حج علاوه بر هدايت فعاليتها، اعمال زائرين رادر جوي تفاهم آميز با ديگر مسلمانان رهبري كنند، گفت: مسلمانان ايراني نيز بايد رشد و پيشرفت ذهني خود را به عنوان نمايندگان ملت جسور، مقاوم و انقلابي و رهروان امام راحل (ره) در اعمال و رفتارشان نشان دهند.

حجت الاسلام و المسلمين ري شهري، رييس بعثه مقام معظم رهبري نيز در اين ديدار به تشريح برخي فعاليتهاي انجام شده، و در دست اجرا براي استفاده بهتر از بعد فرهنگي و معنوي حج در جامعه پرداخت.

وي با اشاره به تاثيرات معنوني حج در جوانان جامعه خواستار فراهم شدن زمينه براي حضور هرچه گسترده تر اين قشر به خصوص دانشجويان و دانشگاهيان در فريضه حج شد.

احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين ديدار با بيان اينكه اكنون تركيب سنتي متقاضيان حج در كشور تغيير كرده است، گفت: اكنون تعداد جوان تحصيل كرده و دانشگاهي مشتاق تشرف به حج افزايش يافته و اين نشان دهنده رويكرد جامعه جوان به سمت دين و معنويت است.

آقاي زرهاني رييس سازمان حج و زيارت نيز با اعلام آمادگي براي اعزام 96 هزار زائر و كارگزاران حج به بيت الله الحرام گزارشي از تمهيدات فراهم آمده در زمينه رفاه، سلامت و بهداشت و حمل و نقل زائران ارائه داد.

آقاي زرهاني همچنين ضمن تشريح فعاليتهاي سازمان متبوعش در زمينه خدمات رساني به زائران حج عمره از تشكيل ستاد عمره دانش آموزي خبر داد.