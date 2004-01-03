حج مجموعه نمادين توحيد، وحدت امت اسلامي، وحدت در عين كثرت، نفي تبختر و نژاد پرستي است

به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي خاتمي بااشاره به عظمت و حرمت كعبه در آيات قرآني و روايات به تبيين وجوه اين عظمت و اتفاق نظر همه مسلمانان در اين خصوص پرداخت.
وي ضمن تشريح جايگاه حج و كعبه در عرصه ادبيات ديني و عرفاني ايران و تاكيد بر اينكه نكته كه جستجوي و كنكاش براي دريافتن راز و رمز عظمت حج امري بايسته و ضروري است گفت: حج مجموعه نمادين توحيد، وحدت امت اسلامي، وحدت در عين كثرت، نفي تبختر، نژاد پرستي و برتري جويي و تعارف و تفاهم وحدت اسلامي است كه در كنار هم عظمت اين فريضه را نمايان مي سازد.
رييس جمهوري همچنين كاركردهاي سياسي وعبادي حج را يادآور شد و در تشريح جنبه سياسي حج، بيداري انسانها، در نظر داشتن منافع جهان اسلام در عين همبستگي و مد نظر داشتن استقلال و پيشرفت كشورهاي اسلامي را مهم دانست.
وي با بيان اين كه خداوند مومنين را عزيز داشته و حج نيز جايگاه بزرگي براي به دست آوردن عزت و مكانت مسلمان است، گفت: تعاملها و گفت و گوها و تبادل نظر مسلمانان در طول اين فريضه بايد موجب بيداري بيشتر آنان شود.
آقاي خاتي به برخي مشكلات مبتلا به جهان اسلام اشاره كردو گفت: در برهه كنوني از سويي ملتهاي مظلوم كه بيشتر از همه براي آزادگي تلاش مي كنند، بيشتر مورد فشار هستند و از سويي واپس گرايي و خشونت كه نتيجه بري ديدگاههاي نارواي منتسب به دين است، موجب شده به بهانه مبارزه باتروريسم به مسلمانان ستم شود، ضرورت شناخت منافع مسلمانان و جهان اسلام بيشتر احساس مي شود.
وي سپس ضمن طبيعي دانستن برخي اختلاف ديدگاههاي موجود در نزد فرق مختلف اسلامي ضرورت احترام به اين اختلافات و تكيه بر مشركات آنان از سوي حجاج را مهم قلمداد كرد و اهميت ايجاد زمينه براي برگزاري حجي مطلوب راخاطر نشان ساخت.
رييس جمهور ضمن تشكر از تلاشهاي آقاي رضايي رييس سابق سازمان حج و زيارت و با تاكيد بر اينكه ضروري است همه دست اندركاران حج علاوه بر هدايت فعاليتها، اعمال زائرين رادر جوي تفاهم آميز با ديگر مسلمانان رهبري كنند، گفت: مسلمانان ايراني نيز بايد رشد و پيشرفت ذهني خود را به عنوان نمايندگان ملت جسور، مقاوم و انقلابي و رهروان امام راحل (ره) در اعمال و رفتارشان نشان دهند.
حجت الاسلام و المسلمين ري شهري، رييس بعثه مقام معظم رهبري نيز در اين ديدار به تشريح برخي فعاليتهاي انجام شده، و در دست اجرا براي استفاده بهتر از بعد فرهنگي و معنوي حج در جامعه پرداخت.
وي با اشاره به تاثيرات معنوني حج در جوانان جامعه خواستار فراهم شدن زمينه براي حضور هرچه گسترده تر اين قشر به خصوص دانشجويان و دانشگاهيان در فريضه حج شد.
احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين ديدار با بيان اينكه اكنون تركيب سنتي متقاضيان حج در كشور تغيير كرده است، گفت: اكنون تعداد جوان تحصيل كرده و دانشگاهي مشتاق تشرف به حج افزايش يافته و اين نشان دهنده رويكرد جامعه جوان به سمت دين و معنويت است.
آقاي زرهاني رييس سازمان حج و زيارت نيز با اعلام آمادگي براي اعزام 96 هزار زائر و كارگزاران حج به بيت الله الحرام گزارشي از تمهيدات فراهم آمده در زمينه رفاه، سلامت و بهداشت و حمل و نقل زائران ارائه داد.
آقاي زرهاني همچنين ضمن تشريح فعاليتهاي سازمان متبوعش در زمينه خدمات رساني به زائران حج عمره از تشكيل ستاد عمره دانش آموزي خبر داد.
رييس جمهور در ديدار دست اندركاران حج :
حج مجموعه نمادين توحيد، وحدت امت اسلامي، وحدت در عين كثرت، نفي تبختر و نژاد پرستي است
حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي رييس جمهور، عصر امروز، در ديدار مسوولان و دست اندركاران امر حج بر ضرورت تلاش براي درك حقيقت حج و راز ورمز هاي نهفته در ان تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي خاتمي بااشاره به عظمت و حرمت كعبه در آيات قرآني و روايات به تبيين وجوه اين عظمت و اتفاق نظر همه مسلمانان در اين خصوص پرداخت.
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