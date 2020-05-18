توقف یک ماهه تولید نفت میدان مشترک نفتی عربستان و کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه الرای کویت اعلام کرد که کویت و عربستان سعودی توافق کرده‌اند از یکم ماه ژوئن، تولید نفت از میدان مشترک خفجی را به‌مدت یک ماه متوقف کنند.

مسئولان کویتی در این باره توضیحی ندادند.

عربستان سعودی و کویت با دیگر اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» در ماه آوریل به توافق رسیدند برای کاهش مازاد عرضه جهانی نفت، از تولید خود بکاهند. هر دو کشور حاشیه خلیج فارس نیز اعلام کردند آنها فراتر از سهمیه توافق‌شده خود، کاهش تولید را تشدید خواهند کرد.