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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

در شب‌های قدر؛

خدمات بهداشتی رایگان توسط هلال احمر در روستاهای قم ارائه شد

خدمات بهداشتی رایگان توسط هلال احمر در روستاهای قم ارائه شد

قم - مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از اعزام تیم درمان اضطراری به روستاهای قم در شبهای قدر خبر داد و گفت: در این برنامه به ۱۰۰ نفر خدمات رایگان بهداشتی ارائه شده است.

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم درمان اضطراری معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان قم به روستای دولت آباد در شب‌های قدر خبر داد و افزود: در شب‌های قدر به ۱۰۰ نفر از مردم این روستا خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه شد.

وی اظهار داشت: تیم درمان اضطراری شامل سه پزشک و ۱۲ پرستار به مدت دو شب به روستای دولت آباد مراجعه کرده و ویزیت رایگان بیماران در شب دوم و سوم قدر انجام شده است که ۱۰۰ نفر از خدمات رایگان پزشکی و دارو بهره مند شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: به همت یکی از متخصصین و ۳۰ نفر جهادگر همراه این تیم، هزار و ۲۰۰ پرس غذای گرم جهت افطاری در روستا توزیع شد.

وی ابراز کرد: طرح توزیع بسته‌های افطاری و بهداشتی ویژه نیازمندان و خانواده‌های آسیب دیده از کرونا به مناسبت شب‌های قدر و شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) با مشارکت اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان قم اجرا شد.

گلفشان با اشاره به اجرای طرح بشر دوستانه حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست آسایشگاه کودکان اعصاب و روان زندگی سبز، افزود: همزمان با شهادت حضرت علی (ع) با قربانی کردن گوسفند توسط یکی از اعضای فعال کانون دانشجویی دانشگاه آزاد این اقدام انجام گرفت.

وی بیان کرد: توزیع بیش از ۷۰ سبد کالا توسط مؤسسه حامی و داوطلبان هلال احمر میان نیازمندان در شب شهادت امیر المومنین علی (ع) از دیگر برنامه‌های لیالی قدر هلال احمر قم بود.

کد مطلب 4928717

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