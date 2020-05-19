خدمات بهداشتی رایگان توسط هلال احمر در روستاهای قم ارائه شد

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم درمان اضطراری معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان قم به روستای دولت آباد در شب‌های قدر خبر داد و افزود: در شب‌های قدر به ۱۰۰ نفر از مردم این روستا خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه شد.

وی اظهار داشت: تیم درمان اضطراری شامل سه پزشک و ۱۲ پرستار به مدت دو شب به روستای دولت آباد مراجعه کرده و ویزیت رایگان بیماران در شب دوم و سوم قدر انجام شده است که ۱۰۰ نفر از خدمات رایگان پزشکی و دارو بهره مند شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: به همت یکی از متخصصین و ۳۰ نفر جهادگر همراه این تیم، هزار و ۲۰۰ پرس غذای گرم جهت افطاری در روستا توزیع شد.