"جک اسپارو" حریف "اسپایدی" نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای جدید کاپیتان جک اسپارو کار خود را با 43 میلیون دلار آغاز کرد که البته خیلی کمتر از فروش 3/59 میلیون دلاری "اسپایدرمن 3" در نخستین روز نمایش درآمریکا بود.

به گزارش اسوشیتدپرس، میزان فروش "در انتهای دنیا" کمی به هم ریخته به نظر می رسد، چرا که والت دیسنی نمایش این فیلم را نه دقیقا از روز جمعه بلکه از آخرین ساعات روز پنجشنبه در حدود 3000 سالن آغاز کرد. آمار ارائه شده از فروش فیلم در سانس های آخر شب پنجشنبه رقمی حدود 14 میلیون دلار را نشان می دهد؛ هر چند روز گذشته این رقم 17 میلیون دلار اعلام شد.به این ترتیب فیلم جدید مجموعه بسیار پرفروش "دزدان دریایی کارائیب" تا پایان روز جمعه 57 میلیون دلار در آمریکا فروش داشته است. با کسر میزان فروش فیلم در روز پنجشنبه، باز هم "در انتهای دنیا" در فهرست فیلم هایی قرار می گیرد که رکورددار فروش در یک روز هستند.چند هفته پیش "اسپایدرمن 3" رکورد فروش در یک روز را که تا پیش از آن با 8/55 میلیون دلار در اختیار "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده"، دومین قسمت این مجموعه بود، جابجا کرد. پل دراگارابدیان، رئیس موسسه "مدیا بای نامبر" که میزان فروش فیلم ها را پیگیری می کند، با اشاره به فروش "در انتهای دنیا" گفت: "57 میلیون دلار فروش در یک روز و نصفی برای یک مشت دزد دریایی بد نیست. با محاسبه دقیق شاید این فیلم بتواند در فهرست بهترین های فروش در یک روز در جایگاه دوم قرار بگیرد."فیلم گور وربینسکی در عین حال روز جمعه در 102 کشور حدود 4/44 میلیون دلار فروخت که به این ترتیب مجموع فروش جهانی فیلم ـ مجموع فروش در سطح بین المللی و بازار آمریکای شمالی ـ از آغاز نمایش آن از چهارشنبه گذشته به 5/142 میلیون دلار رسیده است.به گفته چاک واین، رئیس بخش توزیع دیسنی، هر چند "در انتهای دنیا" در 4362 سالن در آمریکا در حال نمایش است که خود یک رکورد محسوب می شود، بعید به نظر می رسد بتواند رکورد فروش سه روز اول نمایش را بشکند که آن هم با 1/151 میلیون دلار در اختیار "اسپایدرمن 3" است. تا پیش از نمایش فیلم جدید اسپایدی، این رکورد با 6/135 میلیون دلار در اختیار "سینه مرد مرده" بود که تابستان گذشته به نمایش درآمد.واین گفت با توجه به نمایش "در انتهای دنیا" در هفته موسوم به هفته قربانیان جنگ در آمریکا، دیسنی امیدوار است بتواند رکورد فروش یک فیلم در این هفته را بشکند که فعلا با 9/122 میلیون دلار در اختیار "افراد ایکس: آخرین جایگاه" است (دوشنبه این هفته در آمریکا تعطیل عمومی است). واین گفت: "اگر "در انتهای دنیا" با همان توان روز جمعه به کار خود ادامه دهد، شکستن این رکورد دور از دسترس نیست."مدت زمان دو ساعت و 47 دقیقه ای سومین قسمت "دزدان دریایی کارائیب" ـ تقریبا نیمساعت بیشتر از "اسپایدرمن 3" ـ یکی از مشکلات دیسنی است، چرا که باعث شده تعداد سانس های نمایش فیلم در روز کمتر شود."در انتهای دنیا" با واکنش های متفاوت منتقدان مواجه شده که البته "سینه مرد مرده"، همین طور دیگر فیلم های پرفروش اخیر از جمله "اسپایدرمن 3" و "شرک سوم" چنین شرایطی داشتند. واین در این باره گفت: "ما همیشه شاهد اختلاف نظر منتقدان با مردم عادی بوده ایم. مردم صرفا شخصیت جانی دپ در این مجموعه را دوست دارند و می خواهند بدانند این سه گانه چطور به پایان می رسد.""در انتهای دنیا" که بخش های مربوط به کارائیب آن همزمان با "سینه مرد مرده" فیلمبرداری شد، همان جایی آغاز می شود که فیلم دوم به پایان رسید. جک اسپارو طبق تعهدی که از قبل به شخصیت دیوی جونز داشته، اسیر او شده و در همین حال دوستان و دشمنان قدیمی اش (کایرا نایتلی، ارلاندو بلوم و جفری راش) برای نجات او راهی یک سفر می شوند.