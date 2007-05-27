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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۹

نورنبرگ قهرمان جام حذفی فوتبال آلمان شد

نورنبرگ قهرمان جام حذفی فوتبال آلمان شد

تیم فوتبال نورنبرگ شب گذشته با غلبه بر اشتوتگارت در فینال رقابت های جام حذفی به عنوان قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نورنبرگ با نتیجه 3 بر 2 در ورزشگاه المپیک برلین مقابل اشتوتگارت به برتری رسید. برای نورنبرگ در این دیدار مینتال(27)، انگلهارت(47) و کریستیانسن(109) گلزنی کردند. گل های اشتوتگارت را کاکائو(20) و پاردو (80-پنالتی) به ثمر رساندند.

کاکائو بازیکن اشتوتگارت از دقیقه 31 این دیدار از زمین مسابقه اخراج شد. اشتوتگارت هفته گذشته موفق شده بود جام قهرمانی رقابت های این فصل را بالای سرببرد.

این دیدار را " وینر" با کمک های "گرودزینسکی" و "فوس" قضاوت کرد. بابک رفعتی داورایرانی تبارهم داور چهارم این دیدار بود.

کد مطلب 492875

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