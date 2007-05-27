تولیدکنندگان میگو 7 میلیارد تومان از دولت طلب دارند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تکثیر‌ پرورش وصادرات آبزیان ایران درگفتگو با خبرنگارمهربا اعتراض نسبت به عدم پرداخت پول تولید کنندگان میگو ازسوی سازمان تعاون روستایی ،‌ گفت:‌ علی رغم دستور وزیرجهاد کشاورزی مبنی برخرید توافقی میگو درسال گذشته توسط سازمان تعاون روستایی‌ ،‌ اما این سازمان تاکنون حدود شش تا هفت میلیارد تومان از بدهی خود را به تولید کنندگان پرداخت نکرده است.

به گفته ارسلان قاسمی درسال گذشته اتحادیه تعاونی‌های روستایی ازسوی سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید حدود 3500 تن میگو از تولید کنندگان نموده و تا کنون حدود 5/4 میلیارد تومان پول بابت خرید این میزان پرداخت کرده وشش تا هفت میلیارد تومان نیزهنوز پرداخت نشده است.

وی با تاکید براین که عدم پرداخت طلب تولید کنندگان میگو می تواند بر میزان تولید و پرورش این محصول درسال جاری تاثیر داشته باشد ، ‌گفت:‌ درحال حاضربه دلیل عدم پرداخت طلب تولید کنندگان میگو توسط سازمان تعاون روستایی ، تولید کنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امربرکشت و پرورش این محصول تاثیرخواهد داشت.

قاسمی خواستار تسریع درپرداخت طلب پرورش دهندگان میگو شد و گفت:‌ البته تولید کنندگان درهرچهاراستان خودشان را آماده تولید و پرورش میگو کرده اند.

وی درمورد بررسی های انجام شده برای رفع مشکلات و بیماری های میگو، ‌گفت:‌ درجلسه هفته گذشته با حضور نمایندگانی از سازمان دامپزشکی،‌ موسسه تحقیقات شیلات ،‌ صندوق توسعه صادرات آبزیان واتحادیه تعاونی های تکثیروپرورش آبزیان بیماری‌ها ومشکلات آبزیان مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد که بررسی های بیشتر انجام شود.