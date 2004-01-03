عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الشرق الاوسط

- آمريكا براي ايجاد بزرگترين هيات ديپلماتيك خود در عراق با سه هزار كارمند برنامه ريزي مي كند.

- بر اساس يك سند محرمانه آمريكايي، واشنگتن به صدام تعهد داده بود كه از پيروزي ايران در جنگ 8 ساله عراق بر ضد ايران جلوگيري كند.

- تغييرات داخلي قريب الوقوع در ليبي

- 156 انديشمند سعودي ، با صدور بيانيه اي نسبت به تغيير برنامه هاي آموزشي در عربستان هشدار دادند.

- بوش براي رابطه با ايران سه شرط گذاشت .

- ساكنان بغداد با چه زباني بعد از سرنگوني رژيم صدام سخن مي گويند.

* القدس العربي

- مقاومت عراقي يك فروند هليكوپتر آمريكايي را سرنگون كرد ، كشتار نژادي ميان اعراب و اكراد بالا گرفت.

- سلفيون اشغالگران آمريكايي را تهديد كردند.

- فضل الله از حمايت شيخ الازهر از قانون منع حجاب در فرانسه انتقاد كرد.

- نشست جنجالي در رياض ميان وزير كشور و نمايندگان جريان اصلاحات

- شركت هواپيمايي انگليس پروازهاي خود را به رياض به دلايل امنيتي لغو كرد.

- تهران با سفر هيات بلندپايه آمريكايي به ايران مخالفت كرد.

- سه تن در جريان سقوط هواپيمايي در نزديك پاريس كشته شدند ، اين هواپيما از تل آويو بر مي گشت.

* الحيات

- متلاشي شدن هواپيمايي بوئينگ مصري بر فراز درياي سرخ

- سلفيون در عراق بر مبارزه با اشغالگران آمريكايي تا آخرين قطره خون تعهد دادند.

- نظاميان آمريكايي در يورش به منطقه اي در شمال غرب بعقوبه عراق ، شش تن از جمله يك يمني و افغاني را بازداشت كردند.

- يك امداد رسان سعودي كه در بازداشت نظاميان آمريكايي بود: آمريكايي سه روز ما را از خوردن منع كردند سپس ما را وادار به خوردن گوشت خوك كردند.

- فضل الله : شيخ الازهر با مشروعيت بخشيدن به قانون منع حجاب در فرانسه ، به اسلام توهين كرد.

- ايران هجمه انساني آمريكايي را ناكام گذاشت و با استقبال از هيات بلندپايه آمريكايي مخالفت كرد.

