نمی توانیم جادو کنیم / جودو آسیا پیشرفت قابل توجهی داشته است / شرایط انتخابات فدراسیون جهانی مه آلود است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابتهای جودوی قهرمانی آسیا که با کسب عنوان سوم برای ایران خاتمه یافت رئیس فدراسیون جودو صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی به تشریح عملکرد تیم ملی در این مسابقات و پاسخگویی به سوالات پرداخت:

* جودو آسیا متحول شده است

حضور 30 کشورنشان دهنده پیشرفت جودو در آسیاست. میزبان این دوره تسهیلات خوبی را فراهم کرده و حتی هزینه بلیت ها را نیز پرداخته بود. سوریه با استخدام مربی ازبک، متحول شده و برای اولین بار برنز گرفت. عربستان سعودی در 60 و 66 کیلوگرم جودوکاران بسیار خوبی داشت و دو جودوکار تاجیک راهی فینال شدند. ایران نیز با ترکیبی از جوانان و با تجربه‌ها راهیاین مسابقات شد و کسب طلای آخوندزاده نقطه مثبت ایران بود. قرار گرفتن بالاتر از ازبکستان، مغولستان و قزاقستان جایگاه خوبی است. اما باید سعی کنیم بالاتر از تیم های اول و دوم بایستیم.

وی در مورد میراسماعیلی گفت: به عقیده من میراسماعیلی در کویت عملکرد خوبی داشت. او بعد از بازی های دوحه پایش را عمل کرد و در حقیقت شرکت در این مسابقات یک فرصت مناسب برای میراسماعیلی بود. این ملی پوش با آمادگی صدردرصد حضور پیدا نکرد. ولی نتیجه خوبی گرفت. می توانستیم او را به دلیل نقاهت کنار بگذاریم اما شرکت در مسابقات کویت موجب شد تا نقاط ضعف و قوت او بیشتر مشخص شود.

درخشان ادامه داد: در جلسه‌ای که با کادر فنی در ارزیابی عملکرد تیم ملی داشتیم، تمامی نکات به دقت بررسی شد. فدراسیون جودو خیلی واقع‌بینانه نسبت به مسائل برخورد می‌کند و همه امور را به طور واضح به ملی پوشان گوشزد می کند. از ورزشکارانی هم که درآینده و هم در حال مدال آور هستند، حمایت می کنیم. البته آنها نیز نباید در باد این موفقیت بخوابند. می‌خواهیم تعادل روحی افراد برقرارباشد تا نتیجه لازم را کسب کند.

رئیس فدراسیون جودو درمورد میران هم گفت: میران یک جودوکار خوب درآسیا و جهان است میران فعلاً در تیم ملی عضویت دارد و مایل است در کوران مسابقات باشد. اگر بعد از دوران رقابت، علاقه ای به حضور درکادرفنی داشته باشد، از او استقبال می کنیم. با اینکه به دلیل فوت پدرش تمرین منظمی نداشت، اما در وزن آزاد به دور آخر رسید. او با این شرایط فیزیکی اگر بدین شکل تمرین کند، یک حریف خوب در آسیا و جهان محسوب می شود.

درخشان در رابطه با بودجه فدراسیون گفت: از عملکرد مسئولان ورزش تعجب می کنم. دو، سه سالی است که تلاش برای گسترش ورزش بانوان آغاز شده است به طوریکه این تیم چندی پیش راهی سوریه شد و توانست یک طلا، یک نقره و یک برنز را به خود اختصاص دهد. این رقابت ها اگرچه متوسط بود اما توانست به شناخت بانوان ایران کمک کند. سال آینده نیز قرار است قهرمانی آسیا با حضور بانوان صورت گیرد. مشکل اساسی ما در این بخش نداشتن بودجه کافی است. از عملکرد مسئولان ورزش تعجب می کنم. بودجه ما نسبت به سال گذشته صد میلیون تومان کاهش یافته و این درحالیست که در اقدامی شعارگونه 20 تا 25 درصد این مبلغ باید صرف فعالیت بانوان شود. ما که نمی توانیم جادو کنیم. وقتی بودجه کم می شود، روی برنامه هایی که نتیجه گیری در آن مشکل تر است، خط می کشیم. به عنوان مثال قرارداد مربی ازبک بانوان به زودی تمام می شود و پولی برای تمدید آن نداشتیم. با این بودجه 25 درصد از برنامه های فدراسیون اجرا نمی شود.

وی همچنین دررابطه با انتخابات فدراسیون جهانی گفت: اوضاع انتخابات جهانی مه آلود است. انتخات عنزی با اکثریت آرا در راس اتحادیه آسیا هم به ضرر و هم به نفع ما خواهد بود. اما به هر حال اوضاع انتخابات جهان مه آلود است و نمی توانیم میزان آرا را تشخیص دهیم. عنزی در ابتدا درجناح پارک بوده اما از حامیان ویزر است. به هرحال خبرهای فراوانی مبنی بر پیوستن و جداشدن گروه های مختلف به گوش می رسد. البته باید به این هم توجه کرد که انتخابات چندان وابسته به رئیس آسیا نیست.

رییس فدراسیون جودو در پایان مورد المپیک هم گفت: درست است سهمیه جودو درالمپیک براساس امتیازی که دریک وزن به دست می آید، تعیین نمی شود. اما باید یکی از نفراتی که در مسابقات مختلف شرکت کرده اند، در المپیک مبارزه کند. در اوزان 60-، 66- و 100+ حضورمان در المپیک قطعی شده است. البته اسامی این نفرات دو ماه نیم قبل از شروع مسابقات اعلام می شود.