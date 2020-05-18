توزیع ۳۰ هزار بسته معیشتی در آمل

حجتالاسلام سیدجلیل مرتضوی در حاشیه توزیع بستههای معیشتی موکب شهدای مدافعان حرم شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همسو با اجرای طرح مواسات و همدلی و کمک مومنانه، به همت خیران، گروههای مردمی وانجمن های خیریه سطح شهرستان بستههای کمک معیشتی تأمین و هر خانوار طی این مدت بیش از سه مرتبه دریافت کرده است.
وی ادامه داد: مواد غذایی توزیع شده شامل برنج، حبوبات، روغن، ماکارونی، اقلام بهداشتی، مرغ، گوشت و چند قلم دیگر از مایحتاج شهروندان بوده که برای تأمین هر بسته از ۲۵۰ تا بیش از ۵۰۰ هزار تومان نیز هزینه شده است.
امام جمعه آمل گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و دستور ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی بازار بسیاری از اقشار کمدرآمد جامعه از جمله کارگران، دستفروشان و افراد روز مزد دچار مشکل مالی شدهاند که بر این اساس اقدام خیرخواهانه خیران در این روزها قابل ستایش است.
حجت الاسلام مرتضوی، با بیان اینکه در توزیع بستههای معیشتی، کرامت افراد به طور کامل حفظ میشود و بی احترامی و زیر سوال بردن شخصیت افراد برای هر هدفی قابل قبول نیست، تصریح کرد: خوشبختانه افرادی که بستههای معیشتی به آنها داده شده زیرپوشش نهادهای حمایتی شهرستان نبودند وبه علت مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا درتنگنای مالی قرار داشتند.
وی تصریح کرد، باید برای حل مسائل و مشکلات مردم مستمند همه مردم و مسؤولان با همکاری هم وظایف دینی و ملی خود را در این مورد انجام دهند.
وی ادامه داد: کمک به اقشار ضعیف جامعه در شرایط بحرانی که با شیوع کرونا ایجاد شد بسیار مهم و ضروری است که تاکنون اقدامهای خوبی هم صورت گرفت، باید با همدلی و رعایت حال مردم این رفتار و همبستگی اجتماعی ادامه یابد.
حجت الاسلام مرتضوی افزود: اخلاص در عمل اصل است و عملی که اخلاص نداشته باشد مورد پذیرش خداوند قرار نمیگیرد و هر عمل کوچک و بزرگی اگر به یاد و نام و برای رضای خدا باشد ارزش والایی دارد که هم ارزش و منزلت انسان را بالا میبرد و هم قرب انسان را پیش خدا افزایش میدهد.
وی، در عین حال از فعالیتهای شبانه روزی گروههای مردمی در روزهای کرونایی قدردانی کرد و گفت: در این مدت انصافاً گروههای جوان مردمی، مجموعه سپاه ونیز خیران ونهادهای خیریه در حد توان در تهیه و تولید محلولهای ضدعفونی، کمک به آسیب دیدههای کرونایی ونیز اخیراً در تهیه بستههای معیشتی در شهرستان پای کار بودند و کارنامه درخشانی از شهرستان دراین بخش برجای گذاشتند.
پخت غذای گرم، تداوم فعالیت گروههای مردمی
امام جمعه آمل همچنین به تهیه وعدههای افطاری و سحری هر شب توسط گروههای مردمی اشاره کرد و گفت: در کنار توزیع بستههای معیشتی که هر روز توسط خیران درمساجد، گروههای جهادی و نیز نهادهای خیریه انجام میشود، پخت افطاری و سحری نیز توسط جوانان علاقمند وبا غیریت آملی برای خدمت و کمک به خانوادههای نیازمند تهیه و توزیع میشود.
حجت الاسلام مرتضوی ابراز امیدواری کرد، که با روحیه خوبی که در گروه های مردمی در تهیه بستههای معیشتی و وعدههای غذای گرم میان آنها هست، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، انشاله هرچه زودتر شاهد کاهش و ریشه کن شدن بیماری کرونا باشیم.
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