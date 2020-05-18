مشکلات زیرساخت مدارس جزیره خارگ حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خارگ اظهار داشت: ماه مبارک رمضان برای رسیدن به خداست، یکی افتخارات این جزیره، فرهنگیان خارگ هستند.

وی افزود: تکریم فرهنگیان خارگ باید در اولویت قرار گیرد، موانعی در حوزه خدمات‌رسانی وجود دارد که باید تدبیری اندیشیده شود که این خدمات توسعه یابد.

کمالی تصریح کرد: در حوزه زیرساخت مدارس جزیره مشکلاتی وجود دارد، دو مدرسه در جزیره سال‌هاست رهاشده و امیدواریم باهم افزایی و هم گرایی این مدارس ساخته و در اختیار اهالی شریف این جزیره قرار گیرد.

امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش اقدامات خوبی صورت گرفته است در حوزه تربیتی مشکلاتی وجود دارد که در زمینه تربیتی هم دغدغه‌های فراوانی وجود دارد و باید با یک برنامه‌ریزی مدون این مشکلات رفع شود.