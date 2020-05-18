طالبان پس از توافق صلح ۳ هزار و ۸۰۰ حمله انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، «محمد مسعود اندرابی»، سرپرست وزارت کشور افغانستان از افزایش حملات طالبان در این کشور خبر داده و گفته است که طالبان برخلاف آنچه در توافقنامه صلح با آمریکا متعهد شده بودند، به خشونت‌هایشان ادامه می‌دهند.

سرپرست وزارت کشور افغانستان در این ارتباط به حملات اخیر در ننگرهار، کابل، پکتیا و غزنی اشاره کرده و افزوده است: طالبان پس از توافقنامه صلح با آمریکا تاکنون ۳ هزار و ۸۰۰ حمله را انجام داده، اگرچه برای پذیرفتن مسئولیت آنها هیچ اعلامیه‌ای نداده است.

سرپرست وزارت کشور افغانستان بر این موضوع تاکید کرده که دولت به طالبان نشان خواهد داد که نمی‌توانند با جنگ یک وجب خاک این کشور را به دست آورند.

توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان حدود سه ماه پیش به تاریخ دهم اسفند امضا شد، اما هنوز میان دولت کابل و گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی آغاز نشده است.

در حال حاضر روند مبادله زندانیان میان دولت کابل و گروه طالبان با افت و خیزهایی همراه شده و دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات دوجانبه متهم می‌کنند.