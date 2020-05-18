تداوم اعتراضات در فرانسه/ پاریس باردیگر ناآرام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، طی ۲۴ ساعت گذشته حومه پاریس، پایتخت فرانسه صحنه درگیری و تنش میان پلیس و شهروندان فرانسوی بوده است.

گفته شده که سرچشمه اصلی این ناآرامی به مرگ یک جوان موتورسوار بازمی گردد.

خانواده این جوان گفته‌اند که پلیس او را تعقیب کرده و باعث شده تا او از ترس به تیرچراغ برق برخورد کند و جان خود را از دست دهد.

پیش از این نیز در اوج دوران قرنطینه در فرانسه، نیروهای پلیس، فرد جوانی را که پیک موتوری بود با موتورش واژگون کردند و این موضوع باعث ناآرامی‌های در حومه پاریس شد.

اولین بار نیست که تعقیب و گریز نیروهای پلیس فرانسه عامل شورش و ناآرامی در حومه‌های محروم و عمدتاً مهاجرنشین پاریس می‌شود.

یکی از مهم‌ترین این شورش‌ها در سال ۲۰۰۵، پس از مرگ دو نوجوان در ایستگاه برق منطقه‌ای رخ داد و مرگ آنها باعث شد تا هفته‌ها برخی از حومه‌ها و حتی شمال پاریس ناآرامی را تجربه کند.

حومه پاریس یکی از محروم‌ترین مناطق این شهر و هم چنین یکی از مناطقی است که بیشترین قربانیان کووید -۱۹ در فرانسه را داشته است. آمار مرگ و میر در دوران شیوع ویروس کرونا در حومه پاریس نسبت به سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش داشته است.