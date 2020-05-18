  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۱:۰۴

همزمان با شیوع کرونا؛

تداوم اعتراضات در فرانسه/ پاریس باردیگر ناآرام شد

تداوم اعتراضات در فرانسه/ پاریس باردیگر ناآرام شد

حومه پاریس، پایتخت فرانسه صحنه درگیری و تنش میان پلیس و شهروندان فرانسوی است و گزارش‌ها از افزایش اعتراضات در این مناطق حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، طی ۲۴ ساعت گذشته حومه پاریس، پایتخت فرانسه صحنه درگیری و تنش میان پلیس و شهروندان فرانسوی بوده است.

گفته شده که سرچشمه اصلی این ناآرامی به مرگ یک جوان موتورسوار بازمی گردد.

خانواده این جوان گفته‌اند که پلیس او را تعقیب کرده و باعث شده تا او از ترس به تیرچراغ برق برخورد کند و جان خود را از دست دهد.

پیش از این نیز در اوج دوران قرنطینه در فرانسه، نیروهای پلیس، فرد جوانی را که پیک موتوری بود با موتورش واژگون کردند و این موضوع باعث ناآرامی‌های در حومه پاریس شد.

اولین بار نیست که تعقیب و گریز نیروهای پلیس فرانسه عامل شورش و ناآرامی در حومه‌های محروم و عمدتاً مهاجرنشین پاریس می‌شود.

یکی از مهم‌ترین این شورش‌ها در سال ۲۰۰۵، پس از مرگ دو نوجوان در ایستگاه برق منطقه‌ای رخ داد و مرگ آنها باعث شد تا هفته‌ها برخی از حومه‌ها و حتی شمال پاریس ناآرامی را تجربه کند.

حومه پاریس یکی از محروم‌ترین مناطق این شهر و هم چنین یکی از مناطقی است که بیشترین قربانیان کووید -۱۹ در فرانسه را داشته است. آمار مرگ و میر در دوران شیوع ویروس کرونا در حومه پاریس نسبت به سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 4928981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها