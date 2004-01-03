نامه رييس جمهور به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

به گزارش خبرگزاري مهر، گزارشهايي مي رسد كه پاره اي از دستگاهها در ارائه پاسخ و نظر خود نسبت به صلاحيت كانديداها خارج از حدود اختيارات خود اقدام كرده اند. البته از نظر دور نداريم كه حق انتخاب كردن و انتخاب شد در جمهوري اسلامي همچون اسلامي بودن نظام از محكمات غير قابل شبهه و تاويل است. بنابر اين حق مسلم رانه بر اساس حدس و گمان و برداشتهاي و همي و سليقه اي، بلكه تنها بر اساس مستندات محكم و يقيني و آن صرفا در چارچوب موازين قانوني مي توان باز ستاند. لازم است اين هيات با دقت فراوان و فارغ از هرگونه جانبداري به امور رسيدي وموارد را گزارش كند تااگر تخلفي بود آنچه در حيطه اختيارات دولت است راسا با آن برخورد شود و آنچه به دستگاهها و قواي ديگر مربوط است از طريق مراجع ذي ربط پيگيري و طبعا جلو بسياري از شايعات نيز گرفته شود. ضمنا از هيات محترم پيگيري و نظارت براجراي قانون اساسي مي خواهيم با بررسي كامل در همه مراحل انتخابات دقت لازم را بعمل آورد و اگر مواردي از نقض و تخلف نسبت به قانون اساسي هست دقيقا گزارش نمايد تا پس از بررسي، عنداللزوم از اختياراتي كه (هنوز به حمدا... در حد محدودي) براي رييس جمهوري نسبت به اجراي قانون اساسي هست استفاده شود.