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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۶

مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری تهران خبر داد:

جمع آوری ویژه زباله های ارزشمند واحدهای صنفی در مبداء

جمع آوری ویژه زباله های ارزشمند واحدهای صنفی در مبداء

زباله های خشک و ارزشمند واحدهای تولیدی و تجاری به طور ویژه در مبدا جمع آوری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین بیژنی اظهار داشت: براساس نظام نامه جدید سازمان بازیافت و تبدیل مواد کلیه مناطق موظف به جمع آوری زباله های ارزشمند صنوف و واحدهای تولیدی شده اند.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران  افزود: جمع آوری زباله واحد های تولیدی و تجاری توسط پیمانکاران صورت می گیرد و با نصب مخازن ویژه برای هر واحد صنفی زباله های خشک و ارزشمند آنها در مبدا تفکیک و جمع آوری می شود.

بیژنی تاکید کرد: زباله های واحدهای تجاری و تولیدی بسیار ارزشمند هستند و بخش عمده ای از آنها می توانند به چرخه تولید بازگردند.

وی تصریح کرد: متاسفانه تا کنون به زباله های خشک صنوف توجه لازم نشده است اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری طرح تفکیک زباله های خشک صنوف از مبدا اجرا می شود و بر این اساس میزان بازیافت و تفکیک زباله های خشک و ارزشمند به شکل قابل توجه ای افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 492913

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