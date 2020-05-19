به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رمضانی سرپرست تیم فوتبال و معاون ورزشی باشگاه استقلال در خصوص از سرگیری دوباره مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: ما (باشگاه استقلال) هیچ وقت مخالف از سرگیری مسابقات نبوده و نیستیم و تنها انتظار ما این است که شرایط مطلوبی از نظر بهداشتی برای آغاز تمرینات و مسابقات فراهم شود تا هیچ تیم و بازیکنی دچار مشکل نشود.

رمضانی بیان داشت: آیا به جز این که گفته باشند بازی‌ها آغاز می‌شود اقدامی هم کرده‌اند؟ ما در استقلال خودمان تونل ضد عفونی ساختیم و برنامه داریم تا خودمان در کادر فنی، پزشکی و تدارکات حتی زمین چمن را هم ضد عفونی کنیم.

سرپرست آبی پوشان گفت: ما اصلاً بحث قهرمانی و جدول را نداریم و اگر هم صحبت می‌کردیم تاکیدمان بر این بود کاری نکنیم که بعد از شروع مسابقات اتفاقاتی بیفتد که پشیمان شویم.

وی در خصوص زمان بازگشت دیاباته و میلیچ گفت: شخصاً با این دو بازیکن صحبت کردم و اقدامات خود را برای بازگرداندن آنها آغاز کردیم. پروازها قدری مشکل دارد و احتمالاً بتوانیم این دو بازیکن را از طریق فرانکفورت به تهران بیاوریم. تلاش می‌کنیم تا آنها به اولین روزهای تمرین برسند.