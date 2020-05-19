  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۹

سعید رمضانی:

سعی می‌کنیم میلیچ و دیاباته به اولین روزهای تمرین برسند

سعی می‌کنیم میلیچ و دیاباته به اولین روزهای تمرین برسند

سرپرست تیم استقلال گفت: باشگاه ما هیچ وقت مخالف از سرگیری دوباره لیگ برتر نبوده و نیست، اما انتظار داریم شرایط بهداشتی برای این مسابقات فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رمضانی سرپرست تیم فوتبال و معاون ورزشی باشگاه استقلال در خصوص از سرگیری دوباره مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: ما (باشگاه استقلال) هیچ وقت مخالف از سرگیری مسابقات نبوده و نیستیم و تنها انتظار ما این است که شرایط مطلوبی از نظر بهداشتی برای آغاز تمرینات و مسابقات فراهم شود تا هیچ تیم و بازیکنی دچار مشکل نشود.

رمضانی بیان داشت: آیا به جز این که گفته باشند بازی‌ها آغاز می‌شود اقدامی هم کرده‌اند؟ ما در استقلال خودمان تونل ضد عفونی ساختیم و برنامه داریم تا خودمان در کادر فنی، پزشکی و تدارکات حتی زمین چمن را هم ضد عفونی کنیم.

سرپرست آبی پوشان گفت: ما اصلاً بحث قهرمانی و جدول را نداریم و اگر هم صحبت می‌کردیم تاکیدمان بر این بود کاری نکنیم که بعد از شروع مسابقات اتفاقاتی بیفتد که پشیمان شویم.

وی در خصوص زمان بازگشت دیاباته و میلیچ گفت: شخصاً با این دو بازیکن صحبت کردم و اقدامات خود را برای بازگرداندن آنها آغاز کردیم. پروازها قدری مشکل دارد و احتمالاً بتوانیم این دو بازیکن را از طریق فرانکفورت به تهران بیاوریم. تلاش می‌کنیم تا آنها به اولین روزهای تمرین برسند.

کد مطلب 4929149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها