تولید فولاد در کشور 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازانجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، تقی بهرامی نوشهر با اشاره به ظرفیت کارخانه‌های تولید فولاد کشور افزود: در صورت تامین مواد اولیه بخش خصوصی ، پیش بینی می شود میزان تولید فولاد از 12 میلیون تن سال 85 ، در پایان سال جاری به 14 میلیون تن برسد.

وی با اعلام این که این افزایش شامل همه محصولات فولادی از جمله ، تیرآهن خواهد بود ، درباره میزان تولید میلگرد و نبشی توسط بخش خصوصی در سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود 2 میلیون و 150 هزار تن میلگرد تولید شده است که در صورت واردات و تامین مواد اولیه، بخش خصوصی توان تولید میلگرد را تا سقف 5 میلیون تن دارد.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران همچنین درباره میزان صادرات محصولات فولادی و فولاد خام گفت: در سال گذشته 5/1 میلیون تن محصولات فولادی و فولاد خام از کشور صادر شد که با برنامه ریزی انجام شده و به‌کارگیری توان تولید داخل، امیدواریم این رقم در امسال به بیش از 3 میلیون و یکصد هزار تن افزایش یابد.

وی میزان فروش محصولات فولادی و فولاد خام در داخل کشور را 9 میلیون و 723 هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان فروش بازار داخل کنسانتره سنگ آهن 14 میلیون و 65 هزار تن است که در اختیار تولید کنندگان داخلی فولاد قرار می گیرد.

تقی بهرامی نوشهر درباره آخرین وضعیت بازار فولاد کشور نیز گفت: در حال حاضر با توجه به تولید محصولات فولادی ، بازار در وضعیت منطقی بسر می برد که در این شرایط وظیفه دولت، برقراری ثبات در بازار و جلوگیری از واردات بی رویه فولاد از برخی کشورها همچون چین است.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد تصریح کرد: ورود کشور چین با تولید سالانه 350 میلیون تن فولاد در بازار ایران ، یک خطر برای صنعت فولاد کشور است که در صورت عدم رعایت موازین مربوط به واردات ما در آینده نزدیک شاهد ورشکستگی کارنجانجات فولاد و به طبع آن بیکاری جوانان کشور ، خواهیم بود.