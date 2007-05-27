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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۲۱

تولید فولاد در کشور 15 درصد افزایش یافت

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون تولید محصولات فولاد در واحدهای فولاد سازی کشور به بیش از یک میلیون و 300 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازانجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، تقی بهرامی نوشهر با اشاره به ظرفیت کارخانه‌های تولید فولاد کشور افزود: در صورت تامین مواد اولیه بخش خصوصی ، پیش بینی می شود میزان تولید فولاد از 12 میلیون تن سال 85 ، در پایان سال جاری به 14 میلیون تن برسد.

وی با اعلام این که این افزایش شامل همه محصولات فولادی از جمله ، تیرآهن خواهد بود ، درباره میزان تولید میلگرد و نبشی توسط بخش خصوصی در سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود 2 میلیون و 150 هزار تن میلگرد تولید شده است که در صورت واردات و تامین مواد اولیه، بخش خصوصی توان تولید میلگرد را تا سقف 5 میلیون تن دارد.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران همچنین درباره میزان صادرات محصولات فولادی و فولاد خام گفت: در سال گذشته 5/1 میلیون تن محصولات فولادی و فولاد خام از کشور صادر شد که با برنامه ریزی انجام شده و به‌کارگیری توان تولید داخل، امیدواریم این رقم در امسال به بیش از 3 میلیون و یکصد هزار تن افزایش یابد.

وی میزان فروش محصولات فولادی و فولاد خام در داخل کشور را 9 میلیون و 723 هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان فروش بازار داخل کنسانتره سنگ آهن 14 میلیون و 65 هزار تن است که در اختیار تولید کنندگان داخلی فولاد قرار می گیرد.

تقی بهرامی نوشهر درباره آخرین وضعیت بازار فولاد کشور نیز گفت: در حال حاضر با توجه به تولید محصولات فولادی ، بازار در وضعیت منطقی بسر می برد که در این شرایط وظیفه دولت، برقراری ثبات  در بازار و جلوگیری از واردات بی رویه فولاد از برخی کشورها همچون چین است.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد تصریح کرد: ورود کشور چین با تولید سالانه 350 میلیون تن فولاد در بازار ایران ، یک خطر برای صنعت فولاد کشور است که در صورت عدم رعایت موازین مربوط به واردات ما در آینده نزدیک شاهد ورشکستگی کارنجانجات فولاد و به طبع آن بیکاری جوانان کشور ، خواهیم بود.

کد مطلب 492915

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