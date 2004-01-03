اجلاس سران سارك فردا آغاز بكار خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پيش از آغاز اين اجلاس وزراي امور خارجه هفت كشور عضو سارك امروز در اجلاس خود در پاكستان جزئيات مربوط به يك پيمان در زمبنه تجارت آزاد را نهايي كردند .

اين توافقنامه قبل اينكه رهبران هفت كشور عضو همكاريهاي منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا سارك كه قرار است فردا در اسلام اّباد با يكديگر ديدار كنند مطرح و در شروع سال 2006 نيز اجراء خواهد شد .

بنابر اين گزارش خورشيد محمود قصوري وزير امور خارجه پاكستان گفت : طبق اين توافقنامه كشورهاي در حال توسعه عضو سارك مانند پاكستان ، هند و سريلانكا با اجراي اين توافقنامه بايد ظرف هفت سال بين صفر تا پنج درصد تعرفه ها را كاهش دهند .

بنابر اين گزارش كشورهاي كمتر توسعه يافته منطقه مانند بنگلادش ، نپال ، بوتان و مالديو از شروع اجراي اين توافقنامه بايد در ظرف ده سال بين صفر تا پنج درصد تعرفه ها را كاهش دهند .

قصوري افزود : اما هر يك از كشورهاي عضو اجازه دارند كه فهرست محصولات حساس خود را كه كاهش تعرفه به آنها تعلق نمي گيرد را ذكر كنند .اين فهرست از حالا تا تاريخ اجراي توافقنامه تجارت آزاد منطقه جنوب اسيا ( سافتا ) نهايي خواهد شد .

تحليلگران مي گويند كه موفقت سافتا بيشتر بستگي به اين مسئله دارد كه آيا هند و پاكستان كه از بزرگترين كشور هاي اقتصادي اين منطقه هستند مي توانند بر مشكلات عمده خود كه موجب بروز سه بار جنگ بين دو كشور شده است فائق آيند يانه دارد .

بنابر اين گزارش رهبران تجاري مي گويند هند و پاكستان از طريق كانالهاي غير رسمي 5/1 ميليارد دلار مبادلات تجاري داشته اند .

اما نگرانيهايي در منطقه پيرامون برچيدن موانع تجاري وجو دارد كه اجازه مي دهد كالاهاي ارزان قيمت هند به بازارها سرازير شود و تحليگران نيز مي گويند كه حتي بعد از امضاء اين توافقنامه بعيد است كه اجرا شود .

گفتني است كه از دسامبر سال 1995 يك توافق نامه تجارت ترجيحي در جنوب آسيا وجو دارد كه با محدود شدن مزاياي آن ميانگين در حدود 0/3 ميليارد دلار مبادلات تجاري در منطقه صورت گرفته است كه اين مقدار كمتراز پنج درصد از مبادلات تجاري كشورهاي عضو تجارت جهاني است .