۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۶

معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین:

اولین پارک آموزش شهروندی کشور در قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین از افتتاح نخستین پارک آموزش شهروندی کشور تا پایان بهار امسال در قزوین خبر داد.

سید محمد علمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین پارک آموزش شهروندی کشور در منطقه مینودر قزوین قرار دارد که اعتبار در نظر گرفته برای این پروژه بالغ بر چهار میلیارد و۷۵۰ میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته برای پارک آموزش شهروندی قزوین سه میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

علمی پیشرفت فیزیکی پروژه را ۹۷ درصد اعلام کرد و گفت: مساحت این پارک بیش از یک هکتار است که دارای فضای سبز، تجهیزات ورزشی، فضاهای آموزشی و… می‌باشد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین یادآور شد: در این پارک آموزش مباحث شهری در راستای فرهنگ سازی شهروندان از جمله ترافیک، بهبود عبور و مرور شهری، نحوه احترام به حقوق دیگران و … انجام می‌شود.

