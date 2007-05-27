سمیرم نیازمند احداث کارخانه و شهرک های صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، حجت الاسلام محمد خرمی پیش از سخنان رئیس جهمور در جمع مردم سمیرم اظهار داشت : به دلیل وجود نیروی جوان در شهرستان سمیرم نیاز ما به وجود کارخانه و شهرک های صنعتی به شدت احساس می شود.

خرمی ادامه داد : احداث دانشگاه علمی کاربردی ،کارخانه کاغد سازی ، سردخانه، دانشگاه پیام نور، خانه معلم، فرهنگسرا از دیگر نیاز های این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه این منطقه می تواند به عنوان قطب گردشگری مطرح شود گفت : ایجاد امکانات گردشگری از نیاز های این شهرستان به حساب می آید.

خرمی در خصوص دیگر مشکلات شهرستان یادآور شد : احداث و بازسازی جاده های روستایی ، گاز رسانی به شهرها و روستاهای اطراف سمیرم ، احداث ورزشگاه ، تدبیر در خصوص احداث واحد مسکونی برای محرومان و تجهیز درمانگاه های پزشکی از جمله نیازهای شهرستان است .