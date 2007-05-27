به گزارش خبرگزاری مهر، حدود یک سال قبل، گوگل و دل توافقنامه ای را به امضا رساندند که براساس آن، رایانه های شخصی دل مجهز به بسته های "تول بار" و "دسک تاپ" گوگل شوند. پس ازعقد این قرارداد، "دل" گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیمایشگر در مرورگر اینترنت اکسپلورر مایکروسافت وارد ابزارهای خود کرد.

به تازگی شرکت "اپن دی ان اس" متخصص در ارائه برنامه های امنیتی کشف کرده است که گوگل علاوه بر "تول بار" و "دسکت تاپ" ابزار دیگری را هم وارد رایانه های شخصی دل کرده است. این ابزار برنامه ای است که "مرورگر آدرس های اشتباه تغییر دهنده مدیریت" نامیده می شود. عملکرد این برنامه پیدا کردن و تغییر مدیریت آدرس هایی است که کاربر اشتباه نوشته است. به عنوان مثال اگر جستجوکننده به جای آدرس yahoo.com روی رایانه دل خود اشتباها yahoo.xom بنویسد، این برنامه اشتباه کاربر را با ارائه فهرستی از آدرس های درست رفع می کند.

در این خصوص دیوید اولویش رئیس و بنیانگذار شرکت "اپن دی ان اس" اظهار داشت : "مشکل این برنامه در این است که نمی توان این ابزار را به راحتی از روی رایانه های دل حذف کرد. بنابراین می توان گفت که این برنامه نوعی برنامه جاسوسی است و تاکنون گوگل جاسوسی می کرده است."

موتورهای جستجوی پیمایشی مانند Google لیست خود را بصورت خودکار تشکیل می‌دهند. آنها وب را پیمایش کرده و سپس کاربران آنچه را که می‌خواهند از میانشان جستجو می‌کنند. اگرکاربر در صفحه وب خود تغییراتی را اعمال کند، موتورهای جستجوی پیمایشی آنها را به خودی خود می‌یابند و سپس این تغییرات لیست خواهند شد. عنوان، متن و دیگر عناصر صفحه، همگی شامل این لیست خواهند بود.

از سویی دیگر ، شرکت دل اعلام کرد که قصد دارد سه نوع سیستم عامل را در نوت بوک های بکار گیرد. نوک بوک جدید دل که به زودی به قیمت 599 دلار عرضه می شود علاوه بر ویندوز و سیستم عامل ناول، مجهز به سیستم لینوکس Ubuntu 7.04 نیز است.

بنابراین گزارش، از آغاز ماه جاری، دل با مایکروسافت و ناول به توافق رسید که از این پس در نوک بوک های خود از نرم افزار لینوکس در کنار ویندوزهای روی سرور استفاده کند. لینوکس یکی از گسترده ترین نرم افزارهای منابع متن آزاد است.