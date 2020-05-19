موج دوم کرونا به یزد نرسید/مردم همچنان مراقبت کنند

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۵ فروردین که روند ابتلاء به بیماری کرونا در استان یزد نزولی شد، این روند همچنان نزولی است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تنها ۹۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۲۸ نفر آنها در ICU و ۶۶ نفر روی تخت‌های عادی بستری شده‌اند.

نوری شادکام با اشاره به وضعیت ۱۰ شهرستان استان یزد بیان کرد: در شهرستان مهریز حدود یک ماه است که هیچ تست مثبت و مرگ ناشی از کرونا نداشته‌ایم بنابراین این شهرستان شرایط اعلام به عنوان منطقه سفید را دارد که البته این موضوع باید پس از بررسی‌های لازم توسط ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا اعلام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد یادآور شد: در شهرستان خاتم نیز حدود ۵۶ روز بود که تست مثبت نداشتیم اما متأسفانه روز گذشته یک تست مثبت اعلام و این شهرستان از ثبات خارج شد.

نوری شادکام خاطرنشان کرد: در سایر هشت شهرستان استان یزد متأسفانه هر روز یک یا دو مورد تست مثبت کرونا داریم.

وی تاکید کرد: هر چند استان یزد اکنون در وضعیت پایدار و مناسبی قرار دارد اما با توجه به اینکه در استان‌های همجوار، ناگهان با افزایش شیوع مواجه شده‌ایم و مردم نیز به این استان‌ها رفت و آمد دارند، باید مراقبت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

نوری شادکام تصریح کرد: یزد جزو استان‌هایی است که فعلاً موج دوم کرونا را نداشته اما لازم است هم مردم و کادر بهداشت و درمان مراقبت کنند تا دچار موج دوم کرونا نشویم و روند نزولی و ثبات در این استان پابرجا بماند.