ربات جابجایی و چرخش دو جهته سیلندر برای اولین بار در کشور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مرادی مدیر پروژه طراحی و ساخت این ربات با تشریح کاربردها و قابلیتهای این نوع ربات ها در صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی کشور گفت : ربات چرخش دو جهته سیلندر نمونه داخلی و خارجی ندارد و برای اولین بار در کشور در گروه پژوهشی مکانیک پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی طراحی و ساخته شده است. این ربات که به صورت هم زمان چهار نوع جابجایی و دوران را در جهات مختلف انجام می دهد در صنایع مختلف کشور کاربرد دارد.

وی با اشاره به قابلیتهای منحصر به فرد این ربات افزود : ربات چرخش دوجهته سیلندر خودرو با قرار گرفتن در خط تولید ایران خودرو می تواند سیلندر خودرو را در دو جهت در اندازه های 90 و 180 درجه، در کمترین فضای ممکن و با سرعتی بسیار بالا به صورت همزمان بچرخاند تا وارد مرحله بعدی خط تولید موتور خودرو شود.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد : این ربات دارای ضریب ایمنی بسیار بالایی است و قابلیت کنترل در دو حالت اتوماتیک و دستی را دارد و طوری طراحی شده که احتمال آسیب رسیدن به ربات در اثر خطاهای اپراتور صفر است.

مرادی افزود : این ربات بر اساس یکی از نیازهای اساسی موجود در خط تولید شرکت ایران خودرو و بر اساس شرایط خاص این شرکت در مدت 6 ماه ساخته شده است.

وی تصریح کرد : با توجه به دانش و تجربه ای که در این زمینه در پژوهشکده توسعه تکنولوژی وجود دارد، در صورت نیاز صنایع دیگر، نمونه های مشابه آن در مدت زمان کوتاهتری طراحی و ساخته خواهد شد.