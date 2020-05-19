محمد رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به قانون ایمنی راهها و راه آهن، مسئولیت حفظ ایمنی عبور و مرور و برنامهریزی حفظ و نگهداری راهها و حریم راه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.
وی افزود: در این راستا با توجه به مواد ۷ و ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامههای اجرایی مربوطه، نصب و استقرار تابلو یا هر شئ دیگری در حریم راهها و شعاع ۱۰۰ متر بعد از آنها بدون اخذ مجوز از وزارت راه ممنوع است.
رستگاری عنوان کرد: بر این اساس قوانین کشوری وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا بر اساس حکم تبصره یک ماده ۶ قانون مورد اشاره، این قبیل تجاوزات را قلع و محو کند از طرفی با توجه به آئیننامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ قانون پیش گفته "نصب هرگونه نورافکن یا پروژکتور و هرگونه تابلو تبلیغاتی و غیر از آن به هر کیفیت" در محدوده موضوع آئین نامه یاد شده منوط به صدور مجوز بر اساس ضوابط و معیارهای ایمنی استفاده از تابلوهای تبلیغاتی حاشیه راهها و نیز آئین نامه ایمنی راهها (نشریه ۱-۲۶۷) است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد، افزود: بر اساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی، سهم بهینه بخش دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راهآهن نصب و بهرهبرداری از تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه راههای کشور تنها با اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مجاز است.
رستگاری عنوان کرد: از آنجا که همواره در راستای نظارت بر حریم راهها هر سال شاهد انواع تبلیغات و دیوار نویسیهایی هستیم که علاوه بر نقض قوانین باعث اخلال در امر تردد وسایل نقلیه نیز میشود، این اداره کل در نظر دارد تا با بهره گیری از خدمات بخش خصوصی نسبت به جمع آوری تابلوهای غیرمجاز و نیز حذف دیوار نویسیها بر ابنیه فنی و پلها و حواشی راه اقدام کند.
وی عنوان کرد: بر اساس دستور دادستان محترم مرکز استان یزد در راستای شناسایی متخلفان و مجرمانی که اقدام به نصب تابلو و دیوارنویسی کردهاند، اخطاریهای به صورت پیامک به شماره تلفنهای درج شده در ذیل تبلیغات ارسال و اعلام میشود که افراد فرصت دارند تا در تاریخ معین نسبت به حذف تبلیغات اعم از دیوارنویسی یا تابلو اقدام کنند.
رستگاری تاکید کرد: در صورتی که به این اخطار ظرف یک هفته توجه و اقدام لازم انجام نگیرد، بر اساس دستور مقام قضائی نسبت به قطع تلفنهای درج شده اقدام خواهد شد.
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