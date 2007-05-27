حافظه زنان قویتر از مردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به گفته محققان درهر انسانی با بالا رفتن سن ممکن است مشکل فراموشی تا حدی بروز کند اما بررسیهای اخیر نشان می‌دهد که این مورد در مردان بیشتر از زنان صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر زنان وقایع را کامل تربه یاد می آورند.

بنابر این گزارش دلیل آن نیز تفاوتهای وراثتی در زنان و مردان است. زیرا مردان عموما" به کلیت مسائل اهمیت می دهند اما زنان به جزئیات و ریزه کاریها و همین امر موجب می شود که حاشیه های زیاد به یادآوری مسائل و وقایع کمک کند.

متخصصان روانشناسی دانشگاه لندن پس از بررسی بر روی بیش از 250 هزار داوطلب اعلام کرده اند که به همین علت است که مردان در منطق و ریاضیات و مهارتهایی که نیاز بیشتری به حل و فصل دارد بهتر از زنان هستند.



در حالی که زنان در زمینه به یاد آوردن و پیداکردن اطلاعات از بخشهای گوناگون مغزشان که در مهارتهای زبانی و به یاد آوردن محل اشیاء کمک می‌ کند فوق العاده هستند.