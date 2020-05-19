۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۲

در آستانه عید فطر مطرح شد؛

اطلاعیه دفتر آیت الله صافی درباره میزان زکات فطره و کفاره روزه

قم - دفتر آیت الله صافی گلپایگانی در آستانه عید فطر در اطلاعیه‌ای، میزان زکات فطره و کفاره روزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه دفتر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی درباره میزان زکات فطره و کفاره روزه بدین شرح است:

بسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران گرامی، نظر مرجع عالیقدر آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی، پیرامون میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح ذیل می‌باشد:

مؤمنان مبلغ معادل یک صاع (۳ کیلوگرم) گندم یا برنج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.

کفاره روزه غیرعمدی، برای هر روز، یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم است.

کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هرکدام یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام، مثل گندم پرداخت شود.

