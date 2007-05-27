به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که عصر دیروز از سوی دکتر علی چهره ای عضو شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت در مراسم اختتامیه هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور و نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در سالن سینا دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرائت شد، تأکید شد: کسب نتایج کاربردی و اهمیت به پروژه های تحقیقاتی دانشجویی، امکان شرکت دانشجویان مشمول سربازی بدون پرداخت وثیقه در کنگره های بین المللی خارج از کشور و اعطای امریه به دانشجویان فعال و پژوهشگر جهت ارائه به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از دیگر خواسته های دانشجویان پژوهشگر است.

همچنین معادل سازی فعالیت های پژوهشی با نمرات آموزشی و اولویت بورس اعزام به خارج از کشور از دیگر خواسته های این دانشجویان بود.

در ادامه این مراسم، دکتر چهره ای عضو شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به وظایف این شورا خاطرنشان کرد: معرفی نخبگان پژوهشی و ارزیابی فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاهها از وظایف شورای سیاستگذاری است و با عضویت دانشجویان در کنار اعضای هیات علمی این شورا می تواند به تحقق اهداف این کمیته یاری برساند.

وی افزود : تبیین اهداف برای برگزاری کنگره های بعدی و ایجاد دبیرخانه دائمی و طراحی فعالیت ها برای دستیابی به هدف کوتاه مدت جشنواره رازی از دیگر موضوعاتی است که در شورای سیاستگذاری مطرح می شود.

چهره ای از سرپرستان و دبیران کمیته های دانشجویی درخواست کرد نظرات خود را در مورد تغییرات و تدوین موضوعات مورد بحث به دفترهماهنگی کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت ارسال کنند.

عضو شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت یاد آور شد : اگر پژوهشگران قرار است اشتباهی داشته باشند بهتر است در زمان دانشجویی این اتفاق برای آنها بیفتد. رسیدن به قله های رفیع تحقیقات و حل مشکلات جامعه تنها با این تمرین ها دائمی میسر می شود.

هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور و نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی از دوم تا چهارم خرداد در شیراز برگزار شد.