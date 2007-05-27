75 تعاونی فعال بانوان در خراسان جنوبی وجود دارد

حسین خوش آیند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بیش از 469 نفر در تعاونی های بانوان خراسان جنوبی مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر اینکه تعاونی های بانوان و جوانان از سهم آورده معاف هستند خاطر نشان کرد: این امر، نشانگر توجه ویژه دولت به خود باوری و توانمندی بانوان و جوانان است.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی، میزان کمک های بلاعوض به تعاونی های بانوان در سال گذشته را 160 میلیون ریال عنوان نمود.

وی از تشکیل کارگاه های آموزشی رایگان و برگزاری دوره های ICDL و حسابداری ، ویژه بانوان جهت ارتقا سطح علمی و ایجاد خود باوری و آماده سازی زمینه خود اشتغالی برای بانوان را از جمله اقدامات اداره کل تعاون خراسان جنوبی در سال 85 برشمرد.