۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

75 تعاونی فعال بانوان در خراسان جنوبی وجود دارد

خراسان جنوبی - خبرگزاری مهر : مدیر کل تعاون خراسان جنوبی از فعالیت 75 تعاونی بانوان با 373 نفر عضو در این استان خبر داد.

حسین خوش آیند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت  : بیش از 469 نفر در تعاونی های بانوان خراسان جنوبی مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر اینکه تعاونی های بانوان و جوانان از سهم آورده معاف هستند خاطر نشان کرد: این امر، نشانگر توجه ویژه دولت به خود باوری و توانمندی بانوان و جوانان است.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی، میزان کمک های بلاعوض به تعاونی های بانوان در سال گذشته را 160 میلیون ریال عنوان نمود.

وی از تشکیل کارگاه های آموزشی رایگان و برگزاری دوره های ICDL و حسابداری ، ویژه بانوان جهت ارتقا سطح علمی و ایجاد خود باوری و آماده سازی زمینه خود اشتغالی برای بانوان را از جمله اقدامات اداره کل تعاون خراسان جنوبی در سال 85 برشمرد.

خوش آیند یادآور شد : در حال حاضر سرمایه تعاونی های بانوان خراسان جنوبی ، بالغ بر 12 میلیارد و 396 میلیون ریال است.

