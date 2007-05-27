انتقاد نماینده‌ پاکدشت‌ از تاخیر در شروع به کار جلسه علنی‌ امروز مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد قمی نماینده پاکدشت بر اساس مواد 23، 78، 79 و 90 آئین نامه داخلی مجلس به هیات رئیسه نسبت به عدم ایجاد نظم در حضور نمایندگان ملت در نهاد قانونگذاری تذکر داد.

قمی گفت: اگر برای نظم وانضباط کاری در مجلس چاره ای اندیشیده نشود، هزینه های زیادی از بیت المال هدر می رود و در اواسط سال جاری که آخرین سال فعالیت مجلس هفتم است، جلسات علنی به حد نصاب نخواهد رسید.

این نماینده تذکر خود را بر اساس تاخیر چهل دقیقه ای در آغاز جلسه علنی امروز مجلس ارایه داد و حداد عادل با تاکید بر اینکه گاهی به دلیل برخی مناسبت ها نمایندگان در مجلس حضور نمی یابند و جلسات از حد نصاب می افتد، در عین حال تذکر قمی را وارد دانست و از او به خاطر این مسئله تقدیر کرد.