ارجاع شبانه دو لایحه از سوی شهرداری به شورا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران امروز در دویست و پانزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران از طرح دو لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق و چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان را مطرح کرد.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به طرح این دو لایحه در دستور جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: این دستور تازه دیشب به کارتابل اعضا ارسال شده و در هیچکدام از کمیسیون ها بررسی نشده است.

محسن هاشمی در واکنش به این اظهار نظر گفت: این دو لایحه مکمل بسته محرک اقتصادی شهرداری هستند، اگر دیر تصویب شوند دیگر آن بسته نمی تواند مفید فایده واقع شود.

در اد امه نوری عضو شورای شهر تهران گفت: طبق ماده ۱۸ قانون شوراها دستور جلسات باید به ترتیب اولویت باشد و طبق دستور جلسه بررسی باغات در اولویت است.

او ادامه داد: اگر معتقدیم که فقط ماشین رای نیستیم پس باید طرح ها در کمیسیون ها بررسی شود این دو لایحه در صحن آمده اما ما هیچ ذهنیتی در مورد آنها نداریم.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: نمی توانیم بگوییم که برخی مردم از مردمان دیگر مردم تر هستند بسیاری از پرونده های باغات بررسی شان باقی مانده و مردم به آن اعتراض دارند.

در ادامه مرتضی الویری در واکنش به آمدن این دو لایحه در صحن گفت: همانطور که قانونا نمی توان این دو لایحه را در صحن مطرح کرد قانونا هم نمی توان آن را خارج کرد و می شود برای بررسی آن در صحن رای گیری کرد. اگر منافع شهر بر منافع کمیسیونی ارجحیت دارد این لوایج را به عقب بیندازیم.

حجت نظری دیگر عضو شورا نیز گفت: لوایح به هر دلایلی در دستور گذاشته شده اند برای حذف آنها از دستور باید رای گیری شود.

در نهایت محسن هاشمی بدون رای گیری دو لایحه مذکور را از دستور خارج کرد.