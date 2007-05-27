دروازه بانان لیگ برتر واترپلو در کلاس آموزشی مربی کروات شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری کلاس پیشرفته مربیگری واترپلو که از سوی فدراسیون شنا زیر نظر سه مدرس کروات و یک مدرس از کشورمان( خسرو امینی ) برگزار می شود ، کلاس پیشرفته دروازه بانی واترپلو زیر نظر زوران کاچیچ انجام خواهد شد.

این کلاس از 9 لغایت 13 خرداد ماه با هدف افزایش سطح فنی دروازه بانان حاضر در لیگ برتر واترپلو کشوربرپا می شود. کمیته فنی واترپلو فدراسیون شنا ، روز گذشته از 18 دروازه بان تیم های حاضر در لیگ برتر واترپلو برای شرکت در این کلاس ها دعوت کرد. اسامی نفرات دعوت شده به ترتیب ذیل است:

علیرضا شهیدی پور ، امیر عباس اکبرنژاد ، سجاد عبدی ، امید لطف پور، شاهد اسماعیلی ، سهیل بحرایی ، مهدی ابراهیم نیا(تهران) فرهاد زندی ، امیر محمد سجادیان(اصفهان)، امیر بیات (زنجان)، سیاوش حسن زاده (گیلان) ، مجید محترمی (گچساران)، بهمن حسینیان(خراسان)، مصطفی یعقوبی(نفت آبادان)، آلن مقیمی (کرمان)، سعید چهابدار(فارس)، امید همایی فر، مهران امامی فر(نفت امیدیه)

دعوت شدگان به این دوره باید با در اختیار داشتن وسایل تمرین ساعت 8 صبح روز نهم خرداد ماه خود را در استخر مجموعه ورزشی آزادی به حمید شب انگیز سرپرست کلاس معرفی کنند.