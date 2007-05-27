موزه هنرهای معاصر در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل ، بر اساس تفاهم نامه منعقده بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با هدف گسترش فضاهای فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه و بستری مناسب برای برگزاری نمایشگاه های هنری در شمال غرب کشور، موزه هنرهای معاصر در زمینی به مساحت 6000 متر مربع در ساحل دریاچه شورابیل شهر اردبیل ایجاد می شود.

ایجاد موزه هنرهای معاصر اردبیل جز طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و وزارت متبوع کل هزینه های مربوط به احداث این مجموعه را از محل اعتبارات عمرانی پرداخت کرده است.

در جریان تحویل زمین احداث این طرح ملی به نماینده وزارت متبوع ، اصغر تقی زاده شکیبا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از احداث یک مجتمع فرهنگی و هنری دیگر در شهر اردبیل با اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری خبر داد.

وی گفت : برای احداث این مجتمع فرهنگی و هنری 12 هزار متر مربع زمین نیاز است که قصد داریم با جلب نظر و حمایت مسئولان به ویژه استاندار و اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل زمینی مناسب در اختیار مجریان قرار دهیم.