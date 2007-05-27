۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

به منظور بررسی نحوه حضور در انتخابات مجلس هشتم؛

نشست زنان اصلاح طلب برگزار ‌شد

نشست زنان اصلاح طلب به منظور بررسی تشکیل ائتلاف زنان اصلاح طلب برای بررسی چگونگی حضور در انتخابات مجلس هشتم، برگزار ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دوره ای زنان احزاب اصلاح طلب روز گذشته با حضور بانوان عضو مجمع مشورتی ائتلاف اصلاح طلبان به میزبانی حزب کارگزاران سازندگی درباره نحوه مشارکت سیاسی زنان (به عنوان کاندیدا و منتخب) برگزار شد.

 در این نشست که با حضور غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد، پیرامون اینکه ظرفیت و پتانسیل احزاب در اختیار مشارکت هر چه بیشتر سیاسی زنان قرار گیرد بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه همچنین نمایندگانی از احزاب کارگزارن سازندگی، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، مجمع مدرسین، انجمن روزنامه نگاران زن و ... حضور داشتند.

