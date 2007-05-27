۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۴۰

نخستین جشنواره رشد و کارآفرینی شریف برگزار می‌شود

نخستین جشنواره رشد و کارآفرینی شریف با شعار "جلوه ای از دانشگاه کارآفرین" و با هدف توسعه نوآوری ها و بازار کسب و کارهای دانش بنیان از امروز کار خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره طی روزهای 6 تا 8 خردادماه جاری در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

این جشنواره توجه ویژه ای به جایگاه ویژه توسعه کارآفرینی دانش بنیان و ایجاد زمینه مناسب جهت پیوند موثر و نظام مند صنعت و دانشگاه در تولید ثروت و تحقق برنامه های توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور دارد.

در روز نخست این جشنواره که از ساعت 14 امروز آغاز می شود، مسابقه شهر سرمایه برگزار می شود، در روز دوم جلسه گروه فکری سیاستگذاری توسعه کارآفرینی و سخنرانی کارآفرینان برتر دانشگاهی و خلاصه طرح های برتر مسابقه کار و کسب شریف ارائه می شود.

در روز آخر این جشنواره نیز مسابقه مدیریت زنجیره تأمین برگزار می شود و در پایان جشنواره جوایز مسابقات کارآفرینی به برگزیدگان اعطا می شود.

