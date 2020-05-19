تنش مرزی میان هند و چین باردیگر بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوتایمز، وزارت دفاع هند تعداد بیشتری از نیروهای دفاعی را به منطقه مرزی مورد مناقشه با چین اعزام کرده است.
گفته شده این نیروها در مجاورت منطقه مورد مناقشه با چین موسوم به «دره گالوان» واقع در منطقه لاداخ مستقر شدهاند که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند.
از سوی دیگر رسانههای چینی اعلام کردهاند که نظامیان چین در پاسخ به ساخت و سازهای غیر قانونی اخیر هند در دره گالوان به تشدید کنترلی مرزی پرداختهاند و برخی تاسیسات ساخته شده غیرقانونی هند را در این منطقه تخریب کردهاند.
هند دره گالوان را بخشی از قلمرو خود میداند و پیش از این با انتشار نقشهای این منطقه را در مرزهای خود ترسیم کرده بود. همین موضوع اختلافات مرزی هند و چین را باردیگر دامن زد و از چند هفته گذشته به این سو دو طرف تحرکات نظامی در مرز مشترک را افزایش دادهاند.
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