به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی امروز تذکرات مکتوب نمایندگان به مسئولان اجرای کشور را قرائت کرد .

بر این اساس، شافعی نماینده مرند و محجوب نماینده تهران در تذکر به وزیر کشور نسبت به اعمال مدیریت لازم و شایسته برای کنترل نرخ کرایه حمل ونقل شهری و بین شهری با توجه به قیمت جدید بنزین تذکر دادند .

مرادی نماینده اراک، میر تاج الدینی نماینده تبریز و دانشیار نماینده بندر ماهشهر در تذکر به وزیر کشور خواستار برخورد قاطع سازمان های تاکسیرانی و نظارتی نسبت به عدم کنترل نرخ تاکسی ها و مسافربرها در افزایش غیر قانونی و مجدد کرایه ها به بهانه افزایش بهای ناچیز بنزین شدند .

فروزش نماینده زاهدان در تذکر به وزیر کشور بر لزوم برخورد با ماموران خاطی نیروی انتظامی در کشته شدن دختر بچه بی گناه در شهر زاهدان تاکید کرد .

علیخانی نماینده بوئین زهرا در تذکر به وزیر کشور بر لزوم رسیدگی عاجل به برخورد ناشایست فرمانداری بوئین زهرا، بخشداری رامند و نیروی انتظامی با مردم روستای قشلاق تاکید کرد .

شایق نماینده تبریز در تذکر به وزیر بهداشت بر ضرورت اعزام پزشک متخصص زنان به تنها بیمارستان آذرشهر تاکید کرد .

همتی نماینده ایلام در تذکر به وزیر بهداشت و درمان خواستار تجهیز و راه اندازی بیمارستان های 96 تخت خوابی شهرهای مهران ، ایران، شیروان ، پس از گذشت چندین سال ازساخت آنها شد .

موسوی نماینده تهران در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار پاسخگویی به علت کم کردن تعرفه شکر و چهار برابر شدن واردات آن شد .

تمدن نماینده شهرکرد در تذکر به وزیر ارتباطات ، خواستار ملزوم نمودن تولید کنندگان و فروشندگان گوشی تلفن همراه به نصب نرم افزار الفبای فارسی و قایل شدن تخفیف مناسب برای ارسال پیام های فارسی برای حمایت و پاسداشت از خط و زبان فارسی شد .

پشنگ نماینده خاش در تذکر به وزیر راه بر لزوم برنامه ریزی جهت نظارت بر توزیع اعتبارات برای کارهای اجرایی به ویژه اجرای طرح های متوقف شده راههای روستایی وعلت عدم پاسخگویی درمورد هزینه اعتبارات تاکید کرد .

سودانی نماینده اهواز در تذکر به وزیر راه خواستار رسیدگی عاجل به وضعیت نابسامان صنایع دریایی در کشتی سازی کشور شد .

وی در تذکر دیگر به وزرای کار و رفاه خواستار اتخاذ ساز و کار مناسب برای وادار نمودن کارفرمایان به اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور شد .

محجوب نماینده تهران در تذکر به وزیر رفاه و تامین اجتماعی بر لزوم اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع توسط سازمان تامین اجتماعی با توجه به گذشت 4 ماه از تصویب آن تاکید کرد .

زادسر نماینده جیرفت ، یحیی زاده نمایند تفت و میبد ، عسگری نماینده مشهد ، جلالی نماینده کرج ، کامران نماینده اصفهان و خوش چهره و نادران نمایندگان تهران در تذکر به وزیر امور اقتصاد و دارایی خواستار پاسخگویی به علت عدم تشکیل پرونده در محاکم قضایی و تاخیر و قصور در بازپس گیری باغ قلهک از سفارت انگلیس شدند .

ندیمی نماینده لاهیجان و سلطانی نماینده خدابنده در تذکر به وزیر امور اقتصاد و دارایی خواستار پیگیریی نقش کاهش سود بانک های خصوصی در سپرده گذاری و تامین نیاز سپرده گذاران کوچک و عمدتا بازنشسته شدند .

روحی نماینده بابلسر در تذکر به وزیر نفت خواستار رسیدگی فوری بر افزایش چند برابری بهای گاز شهری در استان مازندران به خصوص شهرستان بابلسر و فریدون کنار شد .

بامری نماینده ایرانشهر و سرباز در تذکر به وزیر نفت خواستار پاسخگویی به علت قطع سوخت کشاورزان منطقه شد و در تذکر به وزیر نیرو بر ضرورت رفع ضعف ولتاژ برق در شهرستان ایرانشهر و بخش های مختلف این شهرستان تاکید کرد . همچنین در تذکر به وزیر نیرو خواستار بررسی علت عدم واگذاری پروانه چاهها با توجه به مصوبه هیات دولت شد .

فهیمی نماینده پارسی آباد در تذکر به وزیر نیرو خواستار آب رسانی به روستای آبی قشلاقی از بخش جعفرآباد شد .

صادق زاده نماینده رشت در تذکر به وزیر نیرو بر تسریع در انجام اقدام مشترک بانک جهانی در خصوص آب و فاضلاب رشت و انزلی تاکید کرد .

صالحی نماینده دیر و کنگان در تذکر به وزیر نیرو خواستار رسیدگی به علت عدم اجرای تعهدات پیمانکار توسعه شبکه برق روستایی در شهرستان های دیر و کنگان و جمخ و رفع توقف عملیات اجرایی این طرح و نارضایتی شدید مردم شد .

یحیی زاده نماینده تفت و میبد در تذکر به وزرای نفت و کشورب بر ضرورت آموزش های لازم نسبت به استفاده از کارت هوشمند سوخت برای جلوگیری از ایجاد صف های طولانی و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با ذخیره سازی بنزین تاکید کرد و در تذکر به وزرای بازرگانی ، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار جلوگیری از به کار بردن لغات خارجی ، کلمات نامفهوم ، تعبیرات نامناسب ، اسامی و مفاهیم مقدس در نامگذاری فروشگاهها ، شرکت ها ، تابلوهای تبلیغاتی و محصولات تولیدی شد .

میرمراد زهی نماینده سراوان در تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تامین اعتبار برای ساخت ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شد .

میر تاج الدینی نماینده تبریز ، هدایتخواه نماینده بویر احمد ، عباسی نماینده محلات و دلیجان در تذکر به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه خواستار اعتراض به برگزار کنندگان جشنواره کن و دولت فرانسه نسبت به نمایش فیلم ضد ایرانی مرجانه ساتراپی شدند .

میرتاج الدینی نماینده تبریز، قربانی نماینده قائنات ، شیخ الاسلام و افروغ نمایندگان تهران در تذکر به وزیر امور خارجه خواستار اعتراض به دولت اشغالگر صهیونیستی و حامیان وی نسبت به یورش به کران باختری و ربودن 33 نفر از مسئولان ارشد حماس از جمله سه نفر از نمایندگان مجلس و وزیر آموزش و پرورش شدند .

میر تاج الدینی نماینده تبریز در تذکر به وزیر امور خارجه بر لزوم اعتراض به جمهوری آذربایجان در خصوص رفتار غیر قانونی گمرک این کشور در اخذ عوارض اضافی از رانندگان خودروهای ترانزیتی تاکید کرد .

وی در تذکر به وزیر ارتباطات بر لزوم رفع مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور و اصلاح تعرفه ها به خصوص در استان آذربایجان شرقی تاکید کرد و در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تذکر به اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی برای عدم ممانعت از کشت و زرع کشاورزان روستای اسفنجان در اراضی زراعی شد .

موسوی سرچشمه نماینده فیروزآباد در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسریع در ساخت انبار برای خرید و نگهداری خرما در شهرستان قیر و کارزین شد .

رحمانی نماینده تاکستان در تذکر به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و اقتصاد خواستار افزایش قیمت تضمینی کشمش با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی شد .