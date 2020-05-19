به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید ظهر سه شنبه در جلسه مشترک با مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان با تاکید بر اینکه شهرداریها باید به سمت جذب سرمایهگذار و درآمد پایدار حرکت کنند، گفت: از آنجا که شهرداریها وابسته به اعتبارات حاکمیتی نیستند بنابراین هنر مدیریت شهری برنامهریزی مطلوب در راستای مشارکت سرمایه گذاران در طرحهای مختلف اقتصادی و درآمدزایی است.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در ایجاد درآمدهای پایدار شهری اظهار داشت: انتظار میرود با برگزاری اینگونه جلسات و تبادل افکار بتوان زمینه تأمین بخش عمدهای از درآمدهای شهرداری را از طریق سرمایه گذاری و درآمدهای پایدار فراهم کرد.
وی عنوان کرد: شهرداری آمادگی لازم را در راستای جذب سرمایهگذار در زمینه پسماند، بازار روزها، پروژه پارک جنگلی و… را دارد.
جاوید افزود: یکی از مهمترین اقدامات لازم بهمنظور استفاده بهینه از اطلاعات مذکور، ایجاد یک بانک اطلاعاتی از پروژههای سرمایهگذاری توسط شهرداری است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری بسترهای خوبی فراهم شده و با توجه به محدودیت منابع مالی شهرداریها و کاهش درآمدها، سرمایه گذاری بهترین راهکاری برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری است.
عباس جرجانی تصریح کرد: در حوزه جذب سرمایه گذاری پروژههای شهرداری بیرجند را در نظر خواهیم گرفت و با توجه به اینکه مجموعه شهرداری در مسیر خود راسخ و ثابت قدم است حتماً بین سرمایه گذران و شهرداری تعامل ایجاد میکنیم.
همچنین در این جلسه به راه اندازی بازارچه در ورودیهای شهر، ایجاد یک فروشگاه بزرگ و راه اندازی مجتمع پزشکی در راستای ساماندهی و رفع ترافیک شهری با تأمین تجهیزات توسط سرمایهگذار و اختصاص فضا توسط شهرداری نیز اشاره شد.
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