دورنمای هسته ای خاورمیانه شکل جدیدی به خود می گیرد / با دانش هسته ای نفوذ ایران در خاورمیانه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره روز شنبه خود به تحلیل سفر کارشناسان هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی به عربستان( برای شرکت در شرکت نشست مشترک با اعضای شورای همکاری خلیج فارس که مقر آن در ریاض قرار دارد) و تمایل کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی حاضر در منطقه برای آغاز فعالیت های هسته ای پرداخت و نوشت : تمام شواهد موجود حکایت از این مطلب دارد که کشورهای عربی خاورمیانه در اندیشه هسته ای شدن هستند.

این گزارش در ادامه می نویسد : اگر تمایل کشورهای عربی را برای آغاز فعالیت های هسته ای در کنار فعالیت های هسته ای ایران قرار دهیم؛ آنگاه متوجه حساسیت مطلب می شویم ؛ این روزنامه در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس مقامهای غربی درباره فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را مطرح کرد و نوشت : کشورهای عربی ممکن است با این اندیشه که ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است؛ به ساخت این گونه سلاح ها ترغیب شوند و آنگاه شاهد آغاز مسابقه برای ساخت بمب های هسته ای در خاورمیانه خواهیم بود.

این روزنامه با بیان اینکه "ایران اعلام کرده است : کشورهای عربی می توانند در آغاز فعالیت های هسته ای خود برروی دانش بومی دانشمندان ایرانی در این زمینه حساب کنند" نوشت : حال اگر کشورهای عربی با این پیشنهاد ایران موافقت کنند آنگاه شاهد افزایش بیش از حد نفوذ ایران در منطقه خواهیم بود.

به گزارش این روزنامه، علاوه بر کشورهای عربی خاورمیانه کشورهایی از شمال آفریقا نیز خواهان انجام فعالیت های هسته ای هستند .

این روزنامه در ادامه به نقل از "گریگوری شولتی" نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت : "کشورهای حوزه خلیج ( فارس ) از این نکته نگران هستند که ایران چه زمانی فعالیت خود برای ساخت سلاح هسته ای را آغاز می کند ؛ این نگرانی ها می تواند سبب آغاز مسابفه تلسیحاتی در منطقه شود و این امر به نفع هیچ کس نسیت."

این روزنامه در ادامه با اشاره به سفر چندی قبل "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاورمیانه و دیدار وی با برخی از سران منطقه نوشت : با سفر محمد البرادعی به خاورمیانه، انگیزه کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس برای دستیابی به انرژی هسته ای شکل جدی تری به خود گرفت و با توجه با این نکته که البرادعی پیش از سفر خود به منطقه، قول همکاری آژانس با کشورهای خاورمیانه را برای دستیابی به سوخت هسته ای و ساخت نیروگاه های هسته ای داده بود، دورنمای هسته ای خاورمیانه شکل جدیدی به خود می گیرد.

این روزنامه در ادامه این سوال را مطرح می کند : "چرا شش عضو شورای همکاری خلیج فارس ( عربستان، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان ) با وجود آنکه نیمی از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند در اندیشه آغاز فعالیت هسته ای هستند؟"

به نوشته این روزنامه، در همین حال کشورهای خاورمیانه می گویند : دستیابی به انرژی هسته ای با توجه به اینکه بازار نفت ثبات چندانی ندارد و اینکه ذخایر طبیعی انرژی جهان روزی پایان می یابد، امری حیاتی است .

این روزنامه در پایان مطلب خود بار دیگر اعلام می کند که اگر کشورهای عربی خاورمیانه به منظور حفظ توان با سایر کشورهای هسته ای در اندیشه ساخت سلاح هسته ای باشند؛ آنگاه باید به گونه ای دیگر به مسئله نگاه کرد.