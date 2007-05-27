دموکرات ها و جمهوریخواهان ؛ دو روی یک سکه

در انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر سال 2006، دموکرات ها با شعار تغییر رویکرد واشنگتن در برابر جنگ عراق و فریب افکار عمومی آمریکا پیروز شدند و از آن پس تلاش کردند تا با اقداماتی عوامفریبانه ، برای رقابتهای ریاست جمهوری سال 2008 آماده شوند.

آنها در ادامه تلاش خود پیش نویسی را تنظیم کردند که بودجه جنگ عراق را به تعیین جدول زمان بندی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق منوط می کرد، اما جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مکررا تهدید به وتوی آن می کرد.

5 فروردین ماه سال 86 بود که مجلس نمایندگان با 218رای موافق در برابر 208 رای منفی تخصیص 124 میلیارد دلار به عنوان بودجه جنگ های عراق و افغانستان را به برنامه ای برای خروج نظامیان آمریکایی که آغاز آن از ماه اکتبر 2007 باشد، مرتبط کرد.

پس از آن نیز مجلس سنا در روز پنجشنبه 6 اردیبهشت با بی اعتنایی به تهدیدهای بوش برای وتو، با 51 رای مثبت در مقابل 46 رای منفی پیش نویس مصوبه مجلس نمایندگان را تصویب کرد.

اما این تلاشها بی اثر ماند، چرا که بوش در 11 اردیبهشت ماه به وعده خود برای وتوی آن عمل و همچون گذشته ادعا کرد:" تعیین یک جدول زمان بندی برای عقب نشینی، تعیین تاریخی برای شکست است و این یک اقدام غیرمسئولانه خواهد بود."

بوش خواستار پیش نویسی شده بود که در آن هیچ قید و شرطی وجود نداشته باشد. این بار دموکرات ها تصمیم گرفتند تا پیش نویس جدیدی را تنظیم کنند. در این راستا مجلس نمایندگان آمریکا در 20 اردیبهشت ماه به پیش نویس قانونی رای داد که بودجه جنگهای عراق و افغانستان را تنها برای چند ماه تعیین می کرد، اما خطاب به جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که وی باید در ماه جولای و پیش از اختصاص 53 میلیارد دلار دیگر پیشرفتهایی را در عراق نشان دهد.

اما این تلاش دموکرات ها دیری نپایید و آنها در اول خرداد ماه با حذف درخواست خود برای تعیین ضرب الاجل عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در پیش نویس قانون بودجه جنگ عراق،از مواضع قبلی خود در برابر بوش عقب نشینی کردند. آنها در نهایت گفتند که دارای آرای کافی برای باطل کردن وتوی رئیس جمهور نیستند و نمی توانند در تامین هزینه های این جنگ تاخیر کنند.

اما تحلیلگران و ناظران بین المللی بر این باورند که این اقدام دموکرات ها در ادامه سیاستهای جنگ طلبانه آنها بوده و در رویکرد کلی سیاست این دو حزب در آمریکا اختلاف چندانی وجود ندارد و تلاشهای چند ماهه آنها برای گنجاندن شرط جدول زمان بندی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق در بودجه مربوط به این جنگ صرفا تبلیغاتی بوده است.

برخی کارشناسان هم می گویند که این تلاشها برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا صورت گرفته است، چرا که نظرسنجیها از کاهش روز افزون محبوبیت بوش به خاطر این جنگ منفور حکایت دارند و دموکرات ها از موقعیت بهتری در افکار عمومی آمریکا برخوردار هستند. بنابراین، این شعارهای انتخاباتی به پیروزی آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 کمک خواهد کرد.

در نهایت ، این بوش بود که برنده این بازی چند ماهه شد؛ وی شب گذشته ( 4 خرداد ماه) پیش نویس جدید بودجه 100 میلیارد دلاری را امضا کرد و بنابراین این پیش نویس به شکل یک قانون ،لازم الاجرا خواهد شد.

اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا افکار عمومی آمریکا و جهان با این مسئله کنار خواهند آمد و آیا بازها و کبوتران آمریکایی برای شکست خود و خروج از باتلاق عراق راه چاره ای خواهند اندیشید؟ و اینکه گواه تاریخ درباره این جنگ طلبی بوش چه خواهد بود؟