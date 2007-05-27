"سینما تئاتر" خرداد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در شماره جدید نشریه "سینما تئاتر" که عکس روی آن به صحنه‌ای از فیلم سینمایی "صد سال به این سال‌ها" سامان مقدم اختصاص دارد، در بخش تازه‌های تولید خبر دو فیلم "تسویه حساب" تهمینه میلانی و "خواستگار محترم" داود موثقی به چشم می‌خورد.

در بخش قاب نزدیک خبرهایی از محمدرضا فروتن، پرویز پرستویی، امین تارخ، الهام حمیدی، مهران مدیری، رضا کیانیان، نیکی کریمی، حمید فرخ‌نژاد و زوج طهماسب ـ جبلی آمده و نقد "قلقلک" مسعود نوابی، گزارش بیست و یکمین جشنواره فیلم کودک ـ همدان و گفتگو با نیوشا ضیغمی بازیگر "اخراجی‌ها" و "پارک‌وی" بخش سینمای ایران نشریه را به پایان می‌رساند.

بخش سینمای جهان "سینما تئاتر" شماره 92 با اخباری از آدام سندلر، مستر بین، آنجلینا جولی، جنیفر آنیستن، جودی فاستر و نیکول کیدمن آغاز می‌شود و معرفی فیلم‌های "ملاقات با رابینسن‌ها"، "تیغه‌های افتخار"، "شکست" و "بعدی"، گفتگو با نیکلاس کیج بازیگر "شبح موتورسوار" و معرفی این فیلم به علاوه معرفی "ظهور هانیبال" و مروری بر فیلم‌های مهم تابستان 2007 در ادامه آمده است.

تازه‌های قطب‌الدین صادقی، بهزاد فراهانی، هادی مرزبان، نصرالله قادری و چیستا یثربی، پیام روز جهانی تئاتر، "نوروز در پاریس" به روایت افسانه ماهیان، گزارش جشن‌های بازیگران و کارگردانان تئاتر و در نهایت گفتگو با ادوارد آلبی نمایشنامه‌نویس آمریکایی بخش تئاتر ماهنامه را کامل می‌کنند.

گفتگو با محسن چاووشی خواننده ترانه‌های فیلم سینمایی "سنتوری" و معرفی آلبوم جدید لینکین پارک با عنوان "دقایقی تا نیمه شب" هم در بخش موسیقی به چشم می‌خورد.

نود و دومین شماره ماهنامه "سینما تئاتر" ویژه خردادماه 1386 به صورت چهاررنگ در 40 صفحه به قیمت هزار تومان در دسترس علاقمندان است.