ترسی از ارائه آمار ابتلاء به کرونا در استان خوزستان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان شامگاه سه‌شنبه در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: افزایش ظرفیت آزمایشگاهی در استان خوزستان برای شناسایی هر چه سریع‌تر بیماران مبتلا به کرونا و جلوگیری از شیوع و گستردگی کمتر این بیماری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه چهارمین آزمایشگاه اهواز تا پایان هفته راه‌اندازی می‌شود، افزود: در دزفول و آبادان آزمایشگاه انجام تست کرونا راه‌اندازی شده است و در بهبهان نیز نیروها در حال آموزش هستند و در شوشتر نیز دستگاه برای انجام این تست خریداری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: برخی‌ها می‌گویند «چرا تعداد بیماران در استان خوزستان افزایش پیدا کرده است؟». ما ترسی از ارائه آمار مبتلایان را به صورت شفاف نداریم و اعتقاد داریم اگر این اتفاق اکنون رخ دهد بهتر از این است که در فصل پاییز هم‌زمان با آنفولانزا شاهد شیوع کرونا باشیم چرا که موجب افزایش آمار مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری است.

ابول نژادیان با بیان اینکه مهم‌ترین کار در این بیماری «تست» است و ما ملزم به انجام وظیفه هستیم، تصریح کرد: در دراز مدت ثابت می‌شود استانی که بیمارانش را تست نمی‌کند آتش زیر خاکستر است.

وی در پایان گفت: اکنون در تمام کشورهای الگو این رفتار را پیش گرفته‌اند و تست‌های خود را افزایش داده‌اند.