ترکیب تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان جهان از3 شهریورماه سال جاری به مدت 8 روز در شهربازینس بارسیکای مجارستان برگزار خواهد شد که ترکیب نهایی تیم ملی کشورمان جهت حضور در این دوره از رقابتها مشخص و معرفی شد.

بنابراین گزارش، ترکیب تیم ملی پیشکسوتان به شرح زیراست:

وزنه برداران: محمد اسماعیل قدمگاهی ، وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم و در رده سنی 75-79 غلامحسین مهدی زاده ، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم و در رده سنی 75-79 یداله باقری ، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم و در رده سنی 55-59 محمد نوری، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 55-59 کاکامراد قشقایی، وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 محمدرضا آران، وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 کرامت اولاد وطن، وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 اردشیرشمس ، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 حسن احمدی منش، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 جحت جعفر زاده کنار سری وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 45-49 لهراسب بهروزی ،وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 45-49 یعقوب امیر سالاری، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 45-49 ابراهیم داوری،وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و در رده سنی 40-44 ایرج جامه شورانیان، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم و در رده سنی 40-44 حمید صالحی نیا ،وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 40-44 محمد اسماعیل نهاوندی، وزنه بردار دسته 105+کیلوگرم و در رده سنی 40-44 محمد اسحاق نارویی، وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 حمید سنگی، وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 علیرضا شیخ الاسلامی، وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 جلال آقایی پور، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 بهرام جوادی، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 عزیز قهرمانی جنین ، وزنه بردار دسته 105+ کیلوگرم و در رده سنی 35-39 .

سرپرست تیم: میررسول رئیسی مشاور و نماینده فدراسیون در کنگره جهانی، محمد زهتاب سرمربی، حسن جامه شورانیان. داور، مرتضی سیف زاده