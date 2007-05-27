۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

ترکیب تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان اعلام شد

ترکیب تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان کشورمان جهت حضور در رقابتهای قهرمانی سال 2007 مجارستان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان جهان از3 شهریورماه سال جاری به مدت 8 روز در شهربازینس بارسیکای مجارستان برگزار خواهد شد که ترکیب نهایی تیم ملی کشورمان جهت حضور در این دوره از رقابتها مشخص و معرفی شد.

بنابراین گزارش، ترکیب تیم ملی پیشکسوتان به شرح زیراست:
وزنه برداران: محمد اسماعیل قدمگاهی ، وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم و در رده سنی 75-79 غلامحسین مهدی زاده ، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم و در رده سنی 75-79 یداله باقری ، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم و در رده سنی 55-59 محمد نوری، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 55-59 کاکامراد قشقایی، وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 محمدرضا آران، وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 کرامت اولاد وطن، وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 اردشیرشمس ، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 حسن احمدی منش، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 50-54 جحت جعفر زاده کنار سری وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 45-49 لهراسب بهروزی ،وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 45-49 یعقوب امیر سالاری، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 45-49 ابراهیم داوری،وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و در رده سنی 40-44 ایرج جامه شورانیان، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم و در رده سنی 40-44 حمید صالحی نیا ،وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 40-44 محمد اسماعیل نهاوندی، وزنه بردار دسته 105+کیلوگرم و در رده سنی 40-44 محمد اسحاق نارویی، وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 حمید سنگی، وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 علیرضا شیخ الاسلامی، وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 جلال آقایی پور، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 بهرام جوادی، وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم و در رده سنی 35-39 عزیز قهرمانی جنین ، وزنه بردار دسته 105+ کیلوگرم و در رده سنی 35-39 .
سرپرست تیم: میررسول رئیسی مشاور و نماینده فدراسیون در کنگره جهانی، محمد زهتاب سرمربی، حسن جامه شورانیان. داور، مرتضی سیف زاده

کد مطلب 493009

