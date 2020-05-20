بهمن روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر مشکلی از نظر کمبود تخت در بیمارستانهایی که بیمار را پذیرش میکنند وجود ندارد و هنوز تمام تختهای تدارک دیده شده به این منظور اشغال نشده است البته یکی دو روز با مشکل کمبود تختهای ویژه مواجه شدیم که به خوبی مدیریت شد.
وی افزود: با توجه به تعداد بیماران بستری، بیمارستانهای گلستان، نسیم، فارابی و محمد کرمانشاهی پاسخگوی نیاز بیماران کرونایی است اما در صورتی که شمار بیماران افزایش یابد امکان اختصاص و تجهیز بیمارستانهای دیگر وجود دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: با تمهیداتی که اندیشیده شد تجهیزات بیمارستانی نظیر ونتیلاتور، ماشینهای بیهوشی، دستگاه اکسیژن ساز تهیه شده و خوشبختانه در حال حاضر با مشکل جدی مواجه نیستیم هر چند ممکن است در سطح شهرستانها مشکلاتی دیده شود که عمده نیست.
روشنی گفت: در حال حاضر در دورافتادهترین شهرستانهای استان نظیر قصرشیرین، ثلاث باباجانی تا شهرستانهای بزرگ مثل اسلام آباد غرب شاهد بستری بیماران کرونایی در مراکز درمانی هستیم و بسیاری از شهرستانها از نظر تجهیزات بیمارستانی وضعیت نسبتاً پایداری دارند اما اگر بیماران حالت بحرانی پیدا کنند به مراکز درمانی کرمانشاه ارجاع داده خواهند شد.
این مسئول بیان داشت: در شهرستانهای استان از جمله سنقر، کنگاور و اسلام آباد غرب شمار بیماران بستری و ترخیص شده بیشتر بوده با این حال از نظر امکانات بیمارستانی مشکل خاصی در این شهرستان وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اطلاعاتی درباره اینکه ویروس پس از چند ماه چه تغییرات رفتاری را به دنبال دارد در دست نیست اما آنچه مسلم است در حال حاضر در حال بیمار زایی است و افراد مبتلا دچار مشکلات تنفسی، گوارشی و سایر علائم خواهند شد بنابراین احتیاطات قبلی نظیر رعایت نکات بهداشت فردی و فاصله اجتماعی به طور جدی مورد تاکید است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ نتیجه گیری از اینکه ویروس ضعیف شده نخواهیم داشت بلکه همچنان در حال بیمار زایی است.
روشنی درباره فعالیت مراکز درمانی گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده از آنجا که مردم به خدمات پزشکی غیر کرونایی نظیر اعمال جراحی و درمانهای مربوطه نیازمند هستند رفتهرفته مراکزی که خدمات آنها خطر کمتری داشته راه اندازی و بازگشایی شدند و به جز بیمارستان گلستان و فارابی که بیشتر تختهای آنها به بیماران کرونایی اختصاص یافته شرایط در سایر مراکز بیمارستانی با رعایت دستورالعملها به روال عادی برگشته و در حال حاضر بسیاری از اعمال جراحی ضروری و نیمه ضروری نظیر جراحیهای سرطان، آندوسکوپی و … با رعایت احتیاطات کامل در بیمارستانها انجام میشود.
وی عنوان کرد: همچنین مجوز انجام جراحیهای غیر ضروری و اعمال جراحی زیبایی به برخی از مراکز خصوصی با رعایت احتیاط و نکات ایمنی صادر شده است.
